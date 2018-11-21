США визначилися зі своїм фаворитом на посаду очільника "Інтерполу"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки зауважив, що Вашингтон підтримує південнокорейця Джон Яна як кандидата на посаду президента Інтерполу.

Таку заяву очільник американського зовнішньополітичного відомства зробив під час брифінгу.

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"Ми закликаємо всі країни й організації, що входять до складу Інтерполу та дотримуються принципу верховенства права, обрати надійного лідера, що відображає один із найважливіших правоохоронних органів світу. Ми віримо, що пан Кім буде саме таким", – зазначив дипломат.

Нагадаємо, 5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня. Згодом з'явилась інформація, що, Хунвей перебуває під вартою в Пекіні, а за деякий час китайська влада сповістила, що відбувається слідство у справі про корупцію щодо президента Інтерполу. 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови організації.



Відтак, серед головних кандидатів на посаду очільника Міжнародної організації кримінальної поліції опинився росіянин Олександр Прокопчук, який наразі є віце-президентом організації. Він водночас – і старший рідний брат представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука. До слова, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.



Другим фаворитом на посаду голови Інтерполу є громадянин Південної Кореї Кім Чен Янг, який зараз виконує обов'язки президента Інтерполу.



Вибори Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу мають відбутися 21 листопада у Дубаї (ОАЕ).