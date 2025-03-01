Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня в Украине немедленно

После неудачной встречи с Зеленским Трамп выступил с новыми заявлениями перед журналистами. Американский президент обвинил украинского в том, что он "желает продолжать воевать".

Дональд Трамп выступил перед СМИ. Американский лидер заявил, что для возобновления переговоров что для возобновления переговоров Зеленский должен сказать, что хочет мира. Впрочем, пока, по словам политика, президент Украины "хочет бороться, а надо мириться", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что заявил Трамп

Американец подчеркнул, что США хотят мира, а не 10-летней войны. Он также добавил, что прекращение огня может произойти немедленно. На вопрос, рассматривает ли он возможность прекращения военной помощи Украине, он ответил, что неважно, что он рассматривает.

Напомним, что вопрос прекращения огня стал одним из камней преткновения во время скандальных переговоров в Белом доме. Президент Зеленский отверг обычный режим прекращения огня без гарантий. Глава государства пояснил, что Путин неоднократно нарушал договоренности о прекращении огня начиная с 2016 года.

Трамп же уверен, что глава Кремля не нарушит соглашение, если его удастся достичь, потому что, мол, он уважает американского президента.