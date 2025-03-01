На фоне скандала Дуда дал совет Зеленскому по поводу отношений с Трампом

Владимир Зеленский публично поспорил с Дональдом Трампом. Переговоры президентов, а также подписание соглашения о недрах были сорваны. Анджей Дуда отреагировал на скандал.

Ряд европейских лидеров, и не только, после провальной встречи в Белом доме выразили поддержку президенту Украины. Одним из первых это сделал премьер Польши Дональд Туск. Он написал в соцсети "Х": "Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки", передает 24 Канал.

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Дуда дал совет Зеленскому

Между тем в соцсети "Х" президент Польши Анджей Дуда высказал собственное видение ситуации. По его словам, начиная с 2014 года никому не удавалось остановить российскую войну. Но Дональд Трамп обязался это сделать.

Дуда подчеркнул, что он не видит другой силы в мире, кроме США, которая бы смогла остановить российскую агрессию. "Их возможности несравнимы", – добавил политик.

Встречу Зеленского и Трампа Дуда назвал "тупиком". Он вспомнил, что ранее советовал украинскому президенту "спокойно вести переговоры с президентом США," подчеркивая необходимость найти общее решение.

Надо вернуться за стол переговоров. Президент Зеленский должен сесть с ним (Трампом – 24 Канал) и договориться о решении, которое сделает Украину безопасной,

– подчеркнул президент Польши.

Позиция Анджея Дуды созвучна со взглядом генсека НАТО Марка Рютте, который во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским посоветовал ему найти способ, чтобы восстановить отношения с Трампом.