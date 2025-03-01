Низка європейських лідерів, і не тільки, після провальної зустрічі у Білому домі висловили підтримку президенту України. Одним із перших це зробив прем'єр Польщі Дональд Туск. Він написав у соцмережі "Х": "Дорогий Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", передає 24 Канал.

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Дуда дав пораду Зеленському

Тим часом у соцмережі "Х" президент Польщі Анджей Дуда висловив власне бачення ситуації. За його словами, починаючи з 2014 року нікому не вдавалося зупинити російську війну. Але Дональд Трамп зобов'язався це зробити.

Дуда підкреслив, що він не бачить іншої сили у світі, крім США, яка б змогла зупинити російську агресію. "Їхні можливості незрівнянні", – додав політик.

Зустріч Зеленського і Трампа Дуда назвав "глухим кутом". Він пригадав, що раніше радив українському президенту "спокійно вести переговори з президентом США," наголошуючи на потребі знайти спільне рішення.

Треба повернутися за стіл переговорів. Президент Зеленський повинен сісти з ним (Трампом – 24 Канал) і домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною,

– наголосив президент Польщі.

Позиція Анджея Дуди суголосна із поглядом генсека НАТО Марка Рютте, який під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським порадив йому знайти спосіб, аби відновити відносини з Трампом.