Стало известно, сколько заработала Свириденко на посту министра экономики в 2021 году
17 января 2022 , 11:30Читати новину українською
Источник:24 канал
Юлию Свириденко 4 ноября 2021 года назначили первым вице-премьером – министром экономики. За два месяца работы она успела заработать более 100 тысяч гривен.
Об этом журналистам 24 канала сообщили в Секретариате Кабинета министров в ответ на запрос.
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Сколько заработала Свириденко
В 2021 году на посту первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлия Свириденко после уплаты налогов заработала:
- за ноябрь – 45 513,60 гривны;
- за декабрь – 55 393,64 гривны.
Стоит отметить, что зарплата чиновницы формируется из должностного оклада и заработной платы во время командировки. За два месяца она в среднем уплатила более 12 тысяч налога.
Сколько заработали другие чиновники
- Артем Сытник, занимающий должность главы НАБУ за 2021 год заработал 2 948 394,98 гривны.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал 911 681,39 гривны после уплаты налогов.
- Владимир Зеленский за 2021 год на должности главы государства заработал 336 тысяч гривен.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль на протяжении 2021 года заработал почти 600 тысяч гривен.
- Глава Минцифры Михаил Федоров в 2021 году фактически получил 515 тысяч гривен зарплаты.