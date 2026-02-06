Хотя определенные технологии у россиян есть, однако они давно устаревшие, объяснил 24 Каналу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, Starlink был самым удобным в использовании и позволял бесперебойно иметь связь на поле боя.

Как и чем россияне могут заменить Starlink?

После совместных усилий Министерства обороны Украины и SpaceX неверифицированные терминалы Starlink перестали работать. Это сразу же создало немало проблем для российской армии на поле боя. Хотя у россиян есть собственная навигационная система, но она не такая массовая и удобная для использования.

С советских времен есть стандартные методички по организации радио- и проводной связи. Но понятно, что российским военным гораздо легче использовать тот же Telegram для корректировки ударов и быстро разворачивать Starlink, который является очень удобной технологией,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Начальник Генштаба России еще с 2022 года пытался бороться с тенденцией заимствования западных технологий, пытаясь внедрить в российской армии "традиционную" связь. Однако оставаться в стороне от новых технологий было не слишком логично, что в итоге уже сейчас сыграло с россиянами злую шутку.

Справочно. На фронте Starlink работает как независимый спутниковый интернет: терминал напрямую подключается к сети низкоорбитальных спутников, минуя мобильные вышки и кабели, которые часто уничтожены или недоступны. Это позволяет военным иметь стабильную связь почти в любой точке – для координации подразделений, передачи данных и видео с дронов, работы систем управления, корректировки огня и тому подобное.

"Россиянам понадобятся недели для того, чтобы восстановить нормальное функционирование своей связи. Если посмотреть статистику Генштаба, можно увидеть, что на ЛБЗ интенсивность штурмов действительно упала, а на некоторых участках – и вообще остановилась. Это и является прямым свидетельством проблемы для россиян", – подчеркнул эксперт.

Однако врага не стоит недооценивать. Он продолжает воровать технологические решения Украины и придумывать собственные. Основной козырь России заключается в том, что она способна быстро масштабировать новые технологии. К тому же России активно помогает Китай и не исключено, что именно китайский аналог Starlink может появиться на поле боя.

Эксперт добавил, что в лучших прогнозах для россиян – им понадобится несколько недель на поиск и внедрение новых решений. В лучшем случае для нас – на это уйдут месяцы.

Как отключение Starlink повлияло на фронт?