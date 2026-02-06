Хоч певні технології у росіян є, однак вони давно застарілі, пояснив 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, Starlink був найзручнішим у використанні і дозволяв безперебійно мати зв'язок на полі бою.
Як і чим росіяни можуть замінити Starlink?
Після cпільних зусиль Міністерства оборони України та SpaceX неверифіковані термінали Starlink перестали працювати. Це одразу ж створило чимало проблем для російської армії на полі бою. Хоч у росіян є власна навігаційна система, але вона не така масова і зручна для використання.
З радянських часів є стандартні методички щодо організації радіо- та дротового зв'язку. Але зрозуміло, що російським військовим набагато легше використовувати той же Telegram для коригування ударів та швидко розгортати Starlink, який є дуже зручною технологією,
– зазначив Дмитро Жмайло.
Начальник Генштабу Росії ще з 2022 року намагався боротися з тенденцією запозичення західних технологій, намагаючись впровадити у російській армії "традиційний" зв'язок. Проте залишатися осторонь від нових технологій було не надто логічно, що зрештою вже зараз зіграло з росіянами злий жарт.
Довідково. На фронті Starlink працює як незалежний супутниковий інтернет: термінал напряму підключається до мережі низькоорбітальних супутників, минаючи мобільні вежі й кабелі, які часто знищені або недоступні. Це дозволяє військовим мати стабільний зв'язок майже в будь-якій точці – для координації підрозділів, передачі даних і відео з дронів, роботи систем управління, коригування вогню тощо.
"Росіянам знадобляться тижні для того, щоб відновити нормальне функціонування свого зв'язку. Якщо подивитися статистику Генштабу, можна побачити, що на ЛБЗ інтенсивність штурмів справді впала, а на деяких ділянках – й узагалі зупинилась. Це і є прямим свідченням проблеми для росіян", – наголосив експерт.
Проте ворога не варто недооцінювати. Він продовжує красти технологічні рішення України й вигадувати власні. Основний козир Росії полягає у тому, що вона здатна швидко масштабувати нові технології. До того ж Росії активно допомагає Китай і не виключено, що саме китайський аналог Starlink може з'явитися на полі бою.
Експерт додав, що в найкращих прогнозах для росіян – їм знадобиться кілька тижнів на пошук та впровадження нових рішень. В кращому випадку для нас – на це підуть місяці.
Як відключення Starlink вплинуло на фронт?
Після блокування Starlink на окремих ділянках фронту у російських військ виникли значні проблеми з управлінням підрозділами, про що повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, це порушило координацію між російськими підрозділами та навіть призупинило штурмові дії.
Партизани "Атеш" розповіли, що через проблеми з комунікацією після вимкнення Starlink, на Запорізькому напрямку росіяни відкрили вогонь по своїх же підрозділах. Відомо, що штурмова ворожа група з 12 осіб була знищена через "friendly fire".
В американському Інституті вивчення війни зауважили, що через блокування терміналів Starlink для росіян серйозно ускладниться проведення наступальних операцій. Також складнішим стане проведення розвідки та коригування ударів.