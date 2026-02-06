Хоч певні технології у росіян є, однак вони давно застарілі, пояснив 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, Starlink був найзручнішим у використанні і дозволяв безперебійно мати зв'язок на полі бою.

Як і чим росіяни можуть замінити Starlink?

Після cпільних зусиль Міністерства оборони України та SpaceX неверифіковані термінали Starlink перестали працювати. Це одразу ж створило чимало проблем для російської армії на полі бою. Хоч у росіян є власна навігаційна система, але вона не така масова і зручна для використання.

З радянських часів є стандартні методички щодо організації радіо- та дротового зв'язку. Але зрозуміло, що російським військовим набагато легше використовувати той же Telegram для коригування ударів та швидко розгортати Starlink, який є дуже зручною технологією,

– зазначив Дмитро Жмайло.

Начальник Генштабу Росії ще з 2022 року намагався боротися з тенденцією запозичення західних технологій, намагаючись впровадити у російській армії "традиційний" зв'язок. Проте залишатися осторонь від нових технологій було не надто логічно, що зрештою вже зараз зіграло з росіянами злий жарт.

Довідково. На фронті Starlink працює як незалежний супутниковий інтернет: термінал напряму підключається до мережі низькоорбітальних супутників, минаючи мобільні вежі й кабелі, які часто знищені або недоступні. Це дозволяє військовим мати стабільний зв'язок майже в будь-якій точці – для координації підрозділів, передачі даних і відео з дронів, роботи систем управління, коригування вогню тощо.

"Росіянам знадобляться тижні для того, щоб відновити нормальне функціонування свого зв'язку. Якщо подивитися статистику Генштабу, можна побачити, що на ЛБЗ інтенсивність штурмів справді впала, а на деяких ділянках – й узагалі зупинилась. Це і є прямим свідченням проблеми для росіян", – наголосив експерт.

Проте ворога не варто недооцінювати. Він продовжує красти технологічні рішення України й вигадувати власні. Основний козир Росії полягає у тому, що вона здатна швидко масштабувати нові технології. До того ж Росії активно допомагає Китай і не виключено, що саме китайський аналог Starlink може з'явитися на полі бою.

Експерт додав, що в найкращих прогнозах для росіян – їм знадобиться кілька тижнів на пошук та впровадження нових рішень. В кращому випадку для нас – на це підуть місяці.

Як відключення Starlink вплинуло на фронт?