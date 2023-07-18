За Старомайорское в Донецкой области ВСУ ведут тяжелые бои, – Шершень
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На сегодняшний день тяжелые бои продолжаются за Старомайорское в Донецкой области.
Так, за Старомайорск Силы обороны имеют значительное преимущество. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень во время брифинга, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В наступлении имеем успех и закрепляемся, – Шершень о ситуации на фронте на Таврическом направлении
ВСУ ведут тяжелые бои за Старомайорское
По словам Шершеня, в зоне усиленного внимания продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы. Там преимущество на украинской стороне.
На сегодняшний день наши защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, разминирование и меры контрбатарейной борьбы.
На Таврическом направлении продолжается системная работа.
В наступлении имеем определенные успехи и закрепляемся на достигнутых рубежах. В обороне без потерь позиций,
– отметил Шершень.
Он отметил, что вражеские войска свои основные усилия сосредотачивают на Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.
"Российские оккупационные войска нацелены остановить украинское наступление, разрушить наши планы по деоккупации, чтобы в частности оттянуть резервные силы в район города Авдеевки и Марьинки. Таким образом враг хочет ослабить нашу наступательную мощь", – рассказал Шершень.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- Вооруженные Силы постепенно подвигаются на южных направлениях фронта. В то же время у оккупантов проблемы. В частности, они пытаются экономить артиллерийские снаряды, ведь их уже не хватает.
- На Юге ВСУ достигли успеха на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
- В то же время на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. А враг оказывает мощное сопротивление. Поэтому продолжаются тяжелые бои.