Информационная разведка: как действуют на россиян публикации в прессе об украинском наступлении

В Die Welt написали, что главнокомандующий ВСУ готовит новое наступление в 2024 году, поскольку большую часть западной техники еще не использовали. Валерий Залужный заверил, что никогда не скажет, что планирует, потому что это война, а не шоу.

Политтехнолог Михаил Шейтельман предложил 24 Каналу посмотреть на эту публикацию и все похожие под несколько иным углом. Такие статьи могут быть ориентированы на россиян.

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"Я делаю вывод, что мы слышали кампанию по дезинформации. Если мы не анонсируем настоящее наступление, то те анонсы были не настоящими, а вводящими в заблуждение россиян, например", – отметил Шейтельман.

Сработал ли вброс

Если многочисленные публикации об украинском наступлении 2023 года были направлены на россиян, то это сработало. Так, пропагандисты на своих телеканалах ежедневно отчитывались о "разгроме ВСУ". Кроме того, их политологи постоянно пытались доказать, что наступление Украины якобы потерпело поражение.

Более того, враг даже начал ставить минные заграждения. Возможно, частично это вызвано опасением после заявлений о подготовке к наступлению 2023 года.

Как испытывают чужую оборону? Разведкой боем. Только нам даже во многих местах, может, и бой не понадобился – разведка информационным боем. Мы посмотрели, что они будут делать,

– заметил Шейтельман.

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