ВСУ уничтожили более 600 оккупантов и "Су" под Бахмутом: потери врага по состоянию на 29 марта

Украинские защитники и защитницы ежедневно уничтожают врагов в поле боя и в тылу. По состоянию на утро 29 марта общее количество российских потерь составляет 172 340 человек.

Только за минувшие сутки войско "второй армии мира" уменьшилось на 610 окупантов. Обратим внимание, что это ориентировочное количество ликвидированных врагов. Вероятно, потери врага гораздо больше.

Читайте также Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине

Оккупанты также потеряли немало техники и вооружения

Танков – 3609 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 6966,

артиллерийских систем – 2659 (+6) ед,

РСЗО – 526 (+1) ед,

средства ПВО – 277,

самолетов – 306 (+1) ед,

вертолетов – 291,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4),

крылатые ракеты – 911,

корабли /катера – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5) ед,

специальная техника – 288 (+1).

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 29 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны мощно отрабатывают по врагу

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. В то же время, наши защитники сбили вражеские БПЛА "Орлан-10" и ZALA.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.

Также следует добавить, что утро 29 марта было неспокойным для россиян во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. В городе слышали сразу несколько мощных взрывов, что подтвердили официальные власти.

Мэр города Иван Фёдоров отметил, что громко было во всех районах города. По сообщению пропагандистов, "хлопок" произошел вблизи аэродрома.