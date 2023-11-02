Можем перейти в маневренную войну: что значит статья Залужного о "тупике"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью The Economist, в котором сказал о переходе к позиционной войне на российско-украинском фронте. Этого можно избежать за счет определенного вооружения.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что означают слова Залужного о "тупике".
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"Сегодня мы в позиционной войне, в стационарной войне. Как только мы получим необходимые инструменты, мы можем на том или ином направлении перевести позиционку в маневренную войну и увеличить объем наших инициатив", – констатировал Подоляк.
Чтобы перевести войну в маневренный тип, требуются три шага:
- разорвать логистику обеспечения врага с помощью дальнобойных ракет и дронов;
- уничтожить систему радиоэлектронной борьбы противника;
- усилить присутствие в воздухе.
Кроме того, не менее важно эффективное управление войсками. Речь идет о быстром принятии решений на местах, что предполагает большую самостоятельность сержантского состава.
Никто не готовился к войне таких масштабов
"Я думаю, что просто к такой масштабной, в количественном понимании этого слова, войне никто не готовился. Ни одна промышленность ни одной страны не готовилась", – отметил Подоляк.
Учитывая это, война в нашей стране дает много материала для анализа: и как строить оборону, и как вести наступательные операции. Так, сегодня Украина приобретает уникальный опыт, которого не имеет никто в мире.
Что еще сказал Залужный в интервью The Economist: несколько тезисов
- Главнокомандующий ВСУ считает своим величайшим просчетом надежду, что большие потери заставят Кремль остановить войну. Но Россия в очередной раз доказала, что не считается с человеческими жизнями.
- Одним из приоритетов Украины в войне против России, по словам Залужного, является наращивание резервов войска. В частности, следует расширить категорию граждан, которых можно призвать на учения или мобилизацию.
- Когда наступление ВСУ не давало ожидаемых результатов, Залужный заменил часть командиров. Также главнокомандующий переместил солдат в некоторых частях.