"Стену" на границе с РФ на Харьковщине оборудуют до конца года, – МВД

Скандальный проект Арсения Яценюка "Стена" на Харьковщине собираются обустроить до конца года. Осталось возвести укрепления на 50-километровом участке границы.

Об этом информирует пресс-служба МВД Украины.

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В Харьковской области протяженность границы 270 километров. 220 – мы уже обустроили. В этом году все работы будут завершены. Следующим этапом обустройства украинско-российской границы станет Сумский участок. Сейчас этот процесс начался в координации с местными органами власти,

– заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

Отмечается, что Троян проверил ход работ по инженерному обустройству границы, посетил новую пограничную комендатуру быстрого реагирования и новое здание управления пограничного отряда.

"Инженерно-техническое обустройство государственной границы продолжается не смотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, не смотря на все противостояния пророссийских сил", – подчеркнул он.

Напомним, в июне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проект "Европейский вал" или "Стена", который начали реализовывать еще в 2014 году, на территории Харьковщины на сегодня готов на 80%.

Что такое "Европейский вал" или "Стена"?

Проект обустройства украинской госграницы с Россией. Инициированный Кабмином под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года. Он предусматривает обустройство границы инженерными сооружениями и системами наблюдения.