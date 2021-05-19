Об этом сообщили анонимные источники в полиции. Инцидент произошел во второй половине дня 19 мая.

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  • Конфликт произошел на СТО на улице Мясоедовская.
  • Вследствие него пострадали 2 мужчин.
  • Они получили огнестрельные ранения в туловище.
  • Однако их состояние – не критичное.
  • Какова причина конфликта – неизвестно.
  • В городе объявили план "Перехват".
  • Разыскивают автомобиль KIA SOUL 2016 выпуска.

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Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник после стрельбы на СТО / Фото Daily news

Официально правоохранители пока никак не комментировали этот инцидент. На звонки журналистов 24 канала в полиции Одесской области не отвечают.