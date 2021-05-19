Об этом сообщили анонимные источники в полиции. Инцидент произошел во второй половине дня 19 мая.
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- Конфликт произошел на СТО на улице Мясоедовская.
- Вследствие него пострадали 2 мужчин.
- Они получили огнестрельные ранения в туловище.
- Однако их состояние – не критичное.
- Какова причина конфликта – неизвестно.
- В городе объявили план "Перехват".
- Разыскивают автомобиль KIA SOUL 2016 выпуска.
Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник после стрельбы на СТО / Фото Daily news
Официально правоохранители пока никак не комментировали этот инцидент. На звонки журналистов 24 канала в полиции Одесской области не отвечают.