В поселке Кирилловка, что на Запорожье, мужчина 17 мая устроил стрельбу и ранил 2 человек. Это произошло из-за конфликта между двумя компаниями, которые были выпившими.

События разворачивались на Приморском бульваре ориентировочно в 1 час ночи. Именно тогда в полицию поступило обращение о стрельбе.

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Что известно об инциденте

Следственно-оперативная группа и патрульные полицейские приехали на место, однако нападавшего уже не было. Поэтому они объявили операцию "Перехват".

Предварительно следователи установили, что между двумя компаниями мужчин возник конфликт и началась драка. После ее окончания злоумышленник вернулся в компанию уже с ружьем и произвел несколько выстрелов.

Из-за этого огнестрельные ранения получили 18-летний и 46-летний жители Запорожья. В частности, 18-летний мужчина – огнестрельное ранение брюшной полости, а старший – ранение головы, туловища и конечностей. Пострадавших госпитализировали, за их жизнь борются врачи.

По информации издания "Vgorode", потерпевшие – отец с сыном.

Подозреваемого поймали

Работники уголовного розыска Нацполиции области вместе с коллегами-полицейскими в 4 часа ночи поймали злоумышленника. Он ехал на грузовике "Газель" по дороге Харьков – Симферополь.

Следователи установили, что подозреваемый – 34-летний житель Днепропетровской области. Ружье у него изъяли. Полицейские открыли уголовные производства по факту покушения на преступление и умышленного убийства. Также рассматривают вопрос об открытии уголовного дела за хулиганство. Продолжаются следственные действия.

Обратите внимание! Недавно под Одессой люди в масках расстреляли машину. После этого злоумышленники скрылись. Как следствие, один человек получил огнестрельное ранение.