У селищі Кирилівка, що на Запоріжжі, чоловік 17 травня влаштував стрілянину й поранив 2 людей. Це сталось через конфлікт між двома компаніями, що були напідпитку.

Події розгортались на Приморському бульварі орієнтовно о 1 годині ночі. Саме тоді у поліцію надійшло звернення про стрілянину.

Зауважте У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото

Що відомо про інцидент

Слідчо-оперативна група і патрульні поліцейські приїхали на місце, однак нападника вже не було. Тому вони оголосили операцію "Перехоплення".

Попередньо слідчі встановили, що між двома компаніями чоловіків виник конфлікт і почалась бійка. Після її закінчення зловмисник повернувся до компанії вже з рушницею та здійснив кілька пострілів.

Через це вогнепальні поранення отримали 18-річний та 46-річний мешканці Запоріжжя. Зокрема, 18-річний чоловік – вогнепальне поранення черевної порожнини, а старший – поранення голови, тулуба й кінцівок. Постраждалих госпіталізували, за їх життя борються лікарі.

За інформацією видання "Vgorode", потерпілі – батько з сином.

Підозрюваного спіймали

Працівники карного розшуку Нацполіції області разом з колегами-поліцейськими 4 годині ночі впіймали зловмисника. Він їхав вантажівкою "Газель" по дорозі Харків – Сімферополь.

Слідчі встановили, що підозрюваний – 34-річний житель Дніпропетровської області. Рушницю у нього вилучили. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за фактом замаху на злочин та умисного вбивства. Також розглядають питання про відкриття кримінальної справи через хуліганство. Тривають слідчі дії.

Зверніть увагу! Нещодавно під Одесою люди в масках розстріляли машину. Після цього зловмисники втекли. Як наслідок, одна людина зазнала вогнепального поранення.