Обсудили усиление ПВО и не только: Столтенберг прибыл в Украину и встретился с Зеленским

С визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО. Он провел разговор с главой государства.

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не был объявлен. Генсек Североатлантического альянса встретился с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

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Обсудили ход боевых действий

В ходе переговоров с генсеком НАТО глава государства обсудил ход военных действий в Украине, а также военную помощь Вооруженным силам.



Столтенберг и Зеленский дают общую пресс-конференцию / Скриншот 24 Канала

Также Зеленский и Столтенберг побеседовали об усилении ПВО на фоне атак российских беспилотников. Кроме того, это обусловлено тем, что Россия может возобновить удары по энергетическим объектам во время отопительного сезона.

На совместной пресс-конференции Столтенберг также заявил, что украинские военные "постепенно завоевывают позиции" в своем контрнаступлении.

Также затронули вопрос углубления сотрудничества по изготовлению оружия. Столтенберг рассказал, что призвал членов НАТО инвестировать в Украину.

Столтенберг отреагировал на вопрос об "ослаблении НАТО"

Генсеку Североатлантического Альянса задали вопрос о "ослаблении НАТО" на фоне усиления агрессии России. В частности, из-за отсутствия реакции на инцидент с обломками БПЛА на территории Румынии. Он в очередной раз подчеркнул, что не видит признаков умышленного нападения России на территорию Североатлантического союза.

НАТО усилило присутствие в Европе. Страны-члены отправили туда больше войск. Также производится воздушный патруль. Ситуацию на границах страны НАТО контролируют,

– сказал Столтенберг.

В Литве также появится дополнительная авиация.

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