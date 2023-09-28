Обсудили усиление ПВО и не только: Столтенберг прибыл в Украину и встретился с Зеленским
С визитом в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО. Он провел разговор с главой государства.
Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не был объявлен. Генсек Североатлантического альянса встретился с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.
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Обсудили ход боевых действий
В ходе переговоров с генсеком НАТО глава государства обсудил ход военных действий в Украине, а также военную помощь Вооруженным силам.
Столтенберг и Зеленский дают общую пресс-конференцию / Скриншот 24 Канала
Также Зеленский и Столтенберг побеседовали об усилении ПВО на фоне атак российских беспилотников. Кроме того, это обусловлено тем, что Россия может возобновить удары по энергетическим объектам во время отопительного сезона.
На совместной пресс-конференции Столтенберг также заявил, что украинские военные "постепенно завоевывают позиции" в своем контрнаступлении.
Также затронули вопрос углубления сотрудничества по изготовлению оружия. Столтенберг рассказал, что призвал членов НАТО инвестировать в Украину.
Столтенберг отреагировал на вопрос об "ослаблении НАТО"
Генсеку Североатлантического Альянса задали вопрос о "ослаблении НАТО" на фоне усиления агрессии России. В частности, из-за отсутствия реакции на инцидент с обломками БПЛА на территории Румынии. Он в очередной раз подчеркнул, что не видит признаков умышленного нападения России на территорию Североатлантического союза.
НАТО усилило присутствие в Европе. Страны-члены отправили туда больше войск. Также производится воздушный патруль. Ситуацию на границах страны НАТО контролируют,
– сказал Столтенберг.
В Литве также появится дополнительная авиация.
Столтенберг прибыл в Киев: смотрите видео
Украина – НАТО: как развиваются отношения на фоне полномасштабной войны
- Страны НАТО планируют нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить свои потребности в оружии. Кроме того, они также передадут значительное количество снарядов и украинской армии. Об этом во время выступления на форуме "Выиграть войну. Выиграть мир" заявила посол США при НАТО Джулианн Смит. Она подчеркнула, что это наращивание нужно, чтобы покрыть потребность в боеприпасах, значительное количество которых Североатлантический союз уже передал Украине.
- Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в расширении НАТО виноват российский президент Владимир Путин. В то же время она отметила, что в НАТО "никого не заставляют вступать". Соответствующее решение каждая страна принимает самостоятельно.
- Генеральный секретарь НАТО убежден, что готовиться к затяжной войне между Украиной и Россией. Однако Йенс Столтенберг не сомневается, что наше государство примут в Североатлантический альянс. По словам Столтенберга, в основном войны продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они начинались. Соответственно, Североатлантический альянс должен быть готов к тому, что война России против нашего государства будет затяжной.