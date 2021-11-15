Столтенберг пригласил Кулебу на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на заседание глав МИД стран-членов Альянса. Встреча глав внешнеполитических ведомств запланирована на следующий месяц.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам встречи с украинским министром в Брюсселе.

Важно У НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины, – Столтенберг

Так, Дмитрий Кулеба должен прибыть в столицу Латвии Ригу.

Я ожидаю приветствовать Вас в Риге для участия во встрече министров иностранных дел в следующем месяце,

– отметил генсек НАТО.

Заметим, что в НАТО фиксируют большое скопление российских войск возле границы с Украиной. Партнеры оценивают это как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия. В то же время в НАТО уверяют, что готовы к любому сценарию в Украине.

Что известно об угрозе российского вторжения? Западные партнеры предупредили Министерство обороны Украины о Западные партнеры предупредили Министерство обороны Украины о серьезной угрозе российского вторжения . Они утверждают, что сейчас ситуация более угрожающая, чем была весной 2021 года, когда Кремль стягивал свои войска к нашей границе. По данным партнеров, Россия может осуществить наступление уже этой зимой.

Путь Украины в НАТО: главное

В 2008 году Украина и Грузия подали заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей. Это дает ряд преимуществ: больше возможностей участвовать в военных учениях НАТО, обмениваться информацией и приобретенным опытом

Президент Владимир Зеленский 4 апреля поздравил НАТО с годовщиной и напомнил, что ждет План действий по членству. Президент США Джо Байден сказал, что поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.