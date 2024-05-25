"Время пришло": Столтенберг призвал страны НАТО снять для Украины ограничения на удары по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ограничения по использованию западного оружия Украиной для ударов по территории России следует снять.

Генсек призвал союзников НАТО, которые предоставляют Украине оружие, разрешить использовать его для ударов по военным целям в России.

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Косвенно он намекнул на смягчение политики администрации американского презедента Джо Байдена, которая сейчас ограничивает Украину в том, чтобы атаковать Россию с помощью предоставленных США систем.

"Пришло время, чтобы союзники подумали, что возможно, стоит отменить некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они передали Украине", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что это особенно актуально сейчас, когда боевые действия идут в Харькове, вблизи границы. Разрешение применения оружия позволило бы Украине использовать это оружие по законным военным целям на территории России.

Украина имеет право защищаться

Столтенберг отметил, что россияне будут продолжать атаковать и получать определенные территориальные достижения в приграничье, не считаясь с потерями.

"Мы должны помнить, что это такое. Это захватническая война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает нанесение ударов по целям на территории России", – настаивает Столтенберг.

Критика поставок оружия

Вместе с тем генсек раскритиковал неспособность европейских стран выполнить уже взятые на себя обязательства по поставкам оружия.

"Европейские союзники пообещали миллион артиллерийских снарядов. Мы не увидели ничего из этого и близкого", – сказал он.

Столтенберг признал, что НАТО должно избегать прямой конфронтации с Россией. В то же время он видит разницу между поставками оружия и прямым участием в военных действиях.

"Мы проводим учения, мы поставляем оружие, боеприпасы для Украины, но мы не будем принимать прямое участие с территории НАТО в боевых действиях над или в Украине. Поэтому это другое дело", – подчеркнул он и добавил.