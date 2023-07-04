Будет ли у НАТО новый генсек: Столтенберг сделал официальное заявление

Йенс Столтенберг заявил, что остается работать в должности Генерального секретаря НАТО. Его срок в должности продлили еще на год.

Стоит отметить, что полномочия Йенса Столтенберга продлили уже не в первый раз. Он работает в должности Генерального секретаря Североатлантического альянса с 2014 года.

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Что известно о продлении полномочий генсека НАТО

Удостоен решением союзников по НАТО продлить мой срок в должности Генерального секретаря до 1 октября 2024 года,

– заявил Столтенберг.

Чиновник также добавил, что трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире Альянс важнее, чем когда-либо.

Кстати, зимой 2023 года сам Йенс Столтенберг заявлял, что он не будет продолжать свой мандат в должности генсека НАТО. Тогда 64-летний чиновник уверял, что он идет осенью 2023 года. Ведь его срок в должности истекал в конце сентября 2023 года.

Глава МИД Украины поздравил Столтенберга

В МИД заявили, что глава министерства Дмитрий Кулеба поздравил Йенса Столтенберга с продлением его срока в качестве Генерального секретаря НАТО.

Трудные времена нуждаются в сильных лидерах. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно такое лидерство,

– заявил Кулеба.

12 декабря 2017 – на 2 года – до 30 сентября 2020 года;

в марте 2019 года – до 30 сентября 2022 года;

в марте 2022 года (из-за полномасштабного вторжения России в Украину) – до 30 сентября 2023 года.

Позиция Столтенберга относительно Украины: последние заявления



Буквально 28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов защищать своих от Беларуси и России. Что касается событий, связанных с восстанием ЧВК "Вагнера", то генсек НАТО сказал, что это "внутренние дела России".

Относительно контрнаступления ВСУ он заявил, что украинское командование принимает правильные решения Более того, благодаря этим решениям ВСУ прорывают оборону врага.

Также Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс в Вильнюсе примет пакет долгосрочной помощи Украине. О чем говорится – читайте по ссылке.

Йенс Столтенберг – норвежский политик. Он был премьер-министром Норвегии в 2000 – 2001 и 2005 – 2013 годах. Генсеком НАТО избран в 2014 году. С 1 октября 2014 года вступил в должность. Полномочия Йенса Столтенберга продолжали несколько раз: