В Кремле страшно "подгорает" от выделения Украине оружия: чего боится окружение Путина

Россия разными методами пытается сорвать поставки оружия для Украины от стран Запада. Ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина боится потерять власть.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, когда рухнет путинский режим, его прихвостни не смогут служить новой власти в России.

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"Банда" Путина не хочет терять власть

Шейтельман отметил, что ближайшее окружение Путина, которое состоит из 10 человек, очень боится потерять свою власть. Они понимают, что Запад поддерживает Украину и больше никогда не будет сидеть с ними за одним столом.

Политтехнолог подчеркнул, что спикер Кремля Дмитрий Песков после победы Украины и ухода Путина от власти не сможет быть в российской политике. Все прихвостни диктатора боятся, что потеряют свое влияние.

С так называемой "бандой Путина" больше никогда никто не будет разговаривать. Песков понимает, что новой власти в России он прислуживать не сможет. У этой "первой десятки" страшно "подгорает" от выделения Украине оружия,

– сказал он.

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