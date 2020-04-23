Страшно, но деваться некуда, – житель общежития в Вишневом рассказал о жизни на изоляции

21 марта частное общежитие в городе Вишневое, что под Киевом, закрыли на карантин – там зафиксировали вспышку коронавируса. Один из жителей общежития – Александр Силенко рассказал, как проходит жизнь на изоляции.

За його словами, в одному блоці в гуртожитку – 4 кімнати, де є спільний туалет та душова кабіна. Про це він розповів "Громадському".

Актуально Спалах коронавірусу в гуртожитку Вишневого: 78 хворих, яка там ситуація зараз

Які правила та умови діють в гуртожитку

Мешканці самостійно проводять дезінфекцію приміщень та коридору, де живуть. У гуртожитку медиків чи правоохоронців немає.

Водночас протягом двох днів біля гуртожитку цілодобово чергує екстрена допомога.

З їжею та водою мешканцям допомагають волонтери. Вчора та сьогодні вони передавали рис, гречку, хліб, свіжу курку, олію, цукор, борошно, яйця та молочні продукти, розповів Олександр.

Також у гуртожитку встановили графік користування кухнею. Кожна кімната на крилі має годину, щоб приготувати поїсти. Кухня відчинена з 7 ранку до 20 вечора.

Крім того, про те, що гуртожиток ізолюють, мешканців не попередили, каже хлопець. До ранку 21 квітня люди могли заходити та виходити з гуртожитків, а на вході міряли температуру.

Страшно але діватися нікуди. Якби була можливість, то вже виїхали б. Ті хто міг до цього вже виїхав. Ходять чутки, що через 10 днів мають робити повторне тестування на COVID-19. Кажуть, якщо в сім'ї не буде другого підтвердження коронавірусу, то людей, які мають куди їхати, будуть випускати. Але поки не ясно, наскільки це правда,

– пояснив Олександр.

Він також заперечив, що мешканці гуртожитку вилазили через вікна і гуляли містом.

Що відомо про спалах коронавірусу в гуртожитку у Вишневому

У гуртожитку в місті Вишневе, що на Київщині, стався спалах коронавірусу COVID-19. Станом на ранок 23 квітня там захворіли 78 людей, серед них – 16 дітей.

ПЛР-тестування зробили 224 мешканцям гуртожитку, кожен третій є інфікованим COVID-19.

Серед 78 хворих є 16 дітей віком до 17 років. Найменшій зараженій дівчинці – 6 місяців. Два випадки – летальні.

Також коронавірус вивили у 2 працівників гуртожитку. Тестування 4 працівників поліції та 1 медичної сестри показало негативний результат.

Наразі 3 мешканців гуртожитку перебувають у лікарні. Решта хворих – залишилися на самоізоляції у Вишневому.

Нацгвардія і Нацполіція посилили охорону. Мешканці будинку повністю ізольовані, відвідувачів не допускають всередину.

Нацгвардія посилено охороняє гуртожиток у Вишневому: дивіться відео