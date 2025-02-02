Нет ресурсов, чтобы продвигаться везде: генерал-лейтенант назвал стратегическую задачу россиян
Россияне на некоторых отрезках фронта усиливают наступательные действия. Вероятно, их тактика несколько меняется, учитывая уменьшение военных ресурсов, однако оккупанты пытаются выполнять стратегические задачи своего командования.
Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что противнику важно вытеснить украинские войска с Курщины и захватить территории Украины, о которых ранее говорил Владимир Путин. Речь идет об административных границах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
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Стратегические задачи оккупантов
Игорь Романенко подчеркнул, что у россиян цели остаются неизменными. Кремль для того, чтобы отстаивать свои планы пытается до начала вероятных переговоров захватить как можно больше украинской земли.
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"Вопрос заключается в том, как будет вести себя удачная Украина, ВСУ и украинские партнеры", – сказал он.
Оккупанты, вероятно, по всей линии соприкосновения будут пытаться захватить столько украинских территорий, сколько им удастся. Однако, по словам генерал-лейтенанта, противник уже не имеет сил и ресурсов, чтобы продвигаться везде.
Россияне сосредотачиваются на приоритетных участках – это Курщина и Восточный фронт. На других направлениях ситуация также обостряется, например, вблизи Купянска. Там есть железная дорога, поэтому россияне продумывают вероятные методы своей логистики для дальнейшего наступления,
– предположил Романенко.
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Генерал-лейтенант добавил, что позиция Украины и партнеров заключается в том, чтобы отстоять и выполнить задачу стратегической обороны ВСУ, чтобы остановить продвижение врага и деоккупировать захваченные территории.
Однако для этого необходимо достаточно ресурсов и политическая воля союзников, чтобы накапливать их.