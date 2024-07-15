Украина и НАТО утвердили новые стандарты оборонных закупок, – Минобороны

Во время саммита НАТО в Вашингтоне для Украины был утвержден Стратегический обзор оборонных закупок. Новый подход предусматривает 21 рекомендацию.

Новые правила направлены на повышение эффективности обеспечения ВСУ в соответствии с евроатлантическими стандартами. Напомним, что на саммите НАТО также было подписано соглашение "Украинский компакт по безопасности".

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Какие новые стандарты оборонных закупок были утверждены

Отныне оборонные закупки Украины будут осуществляться в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками.

В Стратегическом обзоре оборонных закупок содержится 21 рекомендация, направленная на повышение эффективности обеспечения ВСУ как во время военного положения, так и в мирное время.

Основные рекомендации включают:

обеспечение совместимости оборонных закупок Украины и НАТО;

развитие долгосрочного планирования в закупках;

совершенствование процедур заключения прямых соглашений и организации конкурсных закупок;

нормирование уровня секретности оборонных закупок.

Основной ценностью Стратегического обзора закупок является то, что он имеет четкие сроки реализации, а значит, позволит и украинскому обществу, и международным партнерам отслеживать успешность евроатлантического развития Украины,

– заявил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Обзор также подчеркивает ведущую роль парламента в вопросах гражданского демократического контроля и механизма lessons-learned.

Заметим, что рекомендации имеют двустороннюю природу сотрудничества, поскольку партнеры из стран НАТО будут изучать уникальный украинский опыт организации закупок и логистики в условиях войны.

К слову, Владимир Зеленский считает, что Украина станет членом НАТО, как только завершится война. Он также отметил, что по итогам саммита НАТО "Украина получила тот максимум, который могла".