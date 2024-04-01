Единственный выход: как россияне пытаются "спрятать" новую железную дорогу из Ростова в Крым

Россия пытается достроить железнодорожное сообщение от Ростова через Мариуполь, Бердянск и далее в Крым. Сейчас в Запорожской области еще нет железной дороги, но идет активная подготовка. Россияне уже выкопали несколько километров траншей для будущей железной дороги.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он отметил, что строя железную дорогу, оккупанты признали, что Крымский мост не выполняет своих функций.

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Вдоль моря не было железнодорожного сообщения. В Бердянске был железнодорожный тупик. Через него невозможно проложить транзит, а Мариуполь и Мелитополь были более транзитными городами. В свое время автомобильная и железнодорожная дороги из Крыма проходила через Мелитополь. Соединить Восток и Крым можно было севернее.

А севернее – это означает, что HIMARS достанет намного проще. Поэтому противник пытается спрятать эту железную дорогу как можно больше в тыл,

– сказал заместитель председателя Бердянского райсовета.

Он заметил, что новое строительство железной дороги происходит вдоль автомобильной дороги, которая раньше называлась Ростов – Одесса – Рени.

Сейчас россиянам нужно наладить логистику еще и в Крым. Оккупанты уже боятся залетать на нашу территорию, ведь Воздушные силы ВСУ дали по зубам вражеской авиации. Поэтому у них есть единственный выход – железная дорога.

"Уже надо бить по железной дороге"

Оккупанты активно строили железную дорогу по Донецкой области. Затем по неизвестным причинам россияне приостановили строительство и недавно снова активизировали работы.

Если российские захватчики бросят большое количество сил и средств, то буквально за несколько месяцев смогут достроить и соединить Ростов с Крымом,

– отметил Дудукалов.

Россияне пытаются строить железную дорогу как можно дальше от фронта, прямо вдоль Азовского моря. Там довольно сложный ландшафт, что затрудняет строительные работы, однако другого варианта у врага просто нет.

Железнодорожное сообщение существенно улучшит логистику российских захватчиков. Однако железная дорога тоже подлежит поражению и с воздуха, и партизанами.

"Это всегда было и остается, поэтому оккупанты понимают все риски. Там, где мы получаем, уже надо бить по строительству, чтобы россияне понимали, что железной дороги там не будет спокойно", – отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

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