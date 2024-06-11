Большое преимущество, что экипаж отправился на "концерт", – Тизенгаузен о разбитии вражеского Су-34
В России разбился четвертый за два года истребитель-бомбардировщик Су-34. Авиакатастрофа произошла 11 июня во время якобы "выполнения учебно-тренировочного полета" в Северной Осетии.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что одной из громких катастроф с участием Су-34 было падение этого самолета на многоэтажку в Ейске в России. Это произошло в октябре 2023 года и привело к гибели людей и значительным разрушениям.
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Россия не способна выпускать новые самолеты
Он напомнил, что тот Су-34 направлялся, чтобы наносить удары по территории Украины, но упал в России.
Это карма, когда самолет с полными баками упал на дом, где жили семьи этих летчиков. А сколько КАБов, которые предназначались для ударов по Украине, падают на дома россиян,
– подчеркнул Тизенгаузен.
В то же время падение Су-34 11 июня в Южной Осетии имеет особое значение.
Большое преимущество, что экипаж отправился на "концерт". Обучение пилотов управлять таким самолетом – длительный и дорогостоящий процесс,
– объяснил он.
Также нельзя утверждать, что эта катастрофа является результатом введения санкций, когда в Россию не поступают важные комплектующие для самолетов, что приводит к таким последствиям. Однако этот фактор также следует учитывать, ведь россияне вынуждены использовать заменители оригинальных деталей.
"Однако этот Су-34 вероятно был изготовлен до войны, потому что сейчас Россия в режиме санкций не способна выпускать новые самолеты", – заметил политтехнолог.
"Боль" Путина
Еще одна болезненная потеря россиян – "сверхсовременный" истребитель Су-57, который был поражен на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области.
В России возникла большая проблема с производством этих самолетов, якобы "пятого поколения". Индия сначала подписала контракт с россиянами на софинансирование его производства, однако впоследствии вышла из него.
"Поражение Су-57 – это огромный удар по репутации России, когда дорогой самолет (Индии россияне хотели продавать эти истребители по 100 миллионов долларов – 24 Канал) уничтожают дешевые дроны. Однако эти беспилотники принесли не только финансовые убытки, но еще большую психологическую "боль" они нанесли Владимиру Путину и военной верхушке России", – уверен Борис Тизенгаузен.
Что известно об авиакатастрофе с Су-34
- В горах Северной Осетии 11 июня разбился российский самолет якобы во время "выполнения учебно-тренировочного полета". Россияне утверждают, что причиной катастрофы стала "техническая неисправность".
- Российские паблики, ссылаясь на слова местных жителей, писали, что ночью самолет ударился о скалу вблизи села Горный Дзуарикау. По данным минобороны России, экипаж Су-34 погиб.
- В то же время известный блогер-пропагандист распространил версию, что Су-34 разбился во время "перебазирования на другой аэродром в горах Северной Осетии".
- Ранее Су-34 также несли небоевые потери. В сентябре 2023 года самолет не смог выпустить одну из стоек шасси из-за "технической неисправности". Экипаж Су-34 катапультировался. В феврале 2023-го также этот самолет потерпел авиакатастрофу. А в октябре 2022 года Су-34 упал на жилой дом в Ейске.