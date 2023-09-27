Цинизму нет предела: в Ростове-на-Дону начали новое "судилище" над защитниками "Азовстали"

В Ростове-на-Дону 27 сентября началось новое "судилище" над защитниками "Азовстали". На скамье подсудимых оказались 24 Героя полка "Азов".

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко. Он заявил, что украинских защитников хотят приговорить к пожизненному заключению, передает 24 Канал.

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"Азовцам" инкриминируют "захват власти"

О начале "судилища" стало известно из соцсетей. Россияне в телеграм-каналах публикуют видео, на котором "азовцы" сидят в зале суда.

Андрющенко заявил, что защитникам "Азовстали" инкриминируется несколько статей российского уголовного кодекса. Речь идет о:

статье 278 "Насильственный захват власти",

статье 205.5 "Участие в террористической организации".

Согласно российскому законодательству, санкции этих статей предусматривают пожизненное заключение.

Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно,

– говорится в сообщении Андрющенко.

Советник мэра подчеркнул, что судилище в Ростове-на-Дону – это откровенный ответ путинского режима на начало слушаний в Международном суде, где сегодня опросили похищенных из Мариуполя детей.

"Судилище" над защитниками "Азовстали": смотрите видео

Кроме этого судилища, россияне 22 сентября 2023 посадили за решетку на 22 года украинского военнослужащего, минометчика полка "Азов" Эдуарда Варбанского. В сети также показали видео с мужчиной, который называет себя Варбанским. Под запись он утверждает, что его якобы обвинили в "жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества". Тогда, как утверждают оккупанты, в результате обстрела пострадала школа в поселке Бердянское под Мариуполем.

Россия цинично осуждает украинских защитников