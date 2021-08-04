Суд не определился, кто же будет охранять Чауса, – Бутусов

Экс-судью Николая Чауса 4 августа отправили под домашний арест. Однако суд не определил, кто будет охранять подозреваемого: Национальное антикоррупционное бюро или Служба безопасности Украины.

На это обратил внимание журналист Юрий Бутусов. Он заметил, что, вероятно, будут охранять сообща.

Важно Экс-судье Николаю Чаусу избрали меру пресечения

Имеет значение ближайшее окружение охраны, которая непосредственно контролирует обстановку в квартире. Чтобы контролировать кто и как общается с беглецом, и чтобы не допустить новый побег,

– написал Бутусов.

Также журналист удивился из-за мягкого решения суда. Он напомнил, что в марте 2017 года Чауса тоже отправляли под домашний арест. Собственно, тогда он и сбежал из квартиры.

Что надо знать о деле Чауса

Бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса в 2016 году задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов.

После этого он бежал в Молдову и даже просил там политического убежища.

В апреле 2021 года адвокаты Чауса заявили о его похищении посреди Кишинева.

Позже в анонимных телеграм-каналах появились видеозаписи предполагаемого похищения и фото Чауса со следами побоев.

В конце июля Чаус пришел к зданию сельского совета в Винницкой области. Из полиции его забрала СБУ.

Однако судья является подозреваемым также по делу, которое расследует НАБУ. Поэтому детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ.

3 августа Чаус задержали детективы НАБУ в больнице "Феофания".