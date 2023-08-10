Суд обязал монастырь УПЦ МП вернуть заповеднику имущество Нижней Лавры

Хозяйственный суд Киева 10 августа обязал Мужской монастырь УПЦ МП вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Речь идет о помещении Нижней лавры.

Об этом сообщили в Минкульте. Днем до этого расторжения договора между заповедником и русской церковью сочли законным.

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В Минкульте сообщили, что суд обязал монастырь УПЦ вернуть заповеднику имущество Нижней Лавры.

Сегодня, 10 августа, после долгих судебных слушаний наконец-то Хозяйственный суд города Киева принял справедливое решение, которым обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра",

– заявили в ведомстве.

Речь идет о 79 объектах Нижней Лавры. 9 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева на заседании по другому делу признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) УПЦ и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Основанием для расторжения сделки стал ряд нарушений, которые были установлены во время проверки комиссией МКИП и Заповедником.

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