Печерский районный суд Киева 4 августа принял решение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать у НАБУ дело о "пленках Павла Вовка". Их должны передать в другой правоохранительный орган.

Печерский суд 4 августа принял решение забрать у Национального антикоррупционного бюро дело о "пленках Вовка", информируют в фейсбуке НАБУ.

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Как все было

В суд с жалобой обратился адвокат подозреваемого по этому делу Евгения Аблова, который является заместителем главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Защитник просил, чтобы Офис генпрокуратура передал дело "другому органу досудебного расследования". Судья просьбу удовлетворил.

Реакция НАБУ

Бюро готовит жалобу на следственного судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия. Кроме того, САП обжалует решение в ВАКС.

Как там объясняют свою позицию

подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определена Высшим антикоррупционным судом;

закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу.

В НАБУ заключают, что совершая такие действия, "служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов людей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений". В то же время отмечают, что такие люди могут доказать свою невиновность законно.



Суд решил забрать у НАБУ дело о "пленках Вовка" / Фото из фейсбука НАБУ

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Что этому предшествовало