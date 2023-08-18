Судье Тандиру, сбившего насмерть наццгвардейца, продлили держание под стражей

Председателю Макаровского районного суда Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, продлили меру пресечения – держание под стражей.

Он пробудет за решеткой до 9 сентября. Тандыр, по данным следствия, совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также Брат-подсудимый, сотни дел и никакого штрафа: как работал Тандыр и какие семейные секреты есть

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения

– говорится в сообщении.

Журналисты 24 Канала провели расследование о Тандыре и обнаружили много интересного. В частности, подозреваемый неоднократно "закрывал дела" за управление автомобильным средством, находясь в состоянии алкогольного или иного вида опьянения.

Полное расследование о Тандыре: видео

Дело Тандыра об избиении нацгвардейца на блокпосту