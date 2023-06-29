Месяц прошел, а результатов нет: адвокаты говорят, что судья Тандыр хочет подкупить экспертов

Правоохранители до сих пор не получили результаты анализов теста на содержание алкоголя в крови судьи Алексея Тандыра. Его подозревают в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии.

Информация об отсутствии результатов анализов актуальна по состоянию на 28 июня. Следует отметить, что биологические образцы у судьи отобрали еще 27 мая, то есть больше месяца назад. Тогда в ДБР заявляли, что результаты исследования якобы будут через несколько дней.

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Адвокаты заявляют о возможном давлении на экспертов

Старший партнер адвокатского объединения AVER LEX Виталий Сердюк отметил, что адвокаты семьи погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко обратились к судебно-медицинской экспертизе с письмом, в котором просят объяснить, почему так долго делают анализы и есть ли давление.

По его словам, адвокаты получили из разных источников информацию о "решении" Тандыром вопроса с экспертным учреждением – он якобы хочет получить вывод об отсутствии алкоголя в крови на момент аварии.

Защита убеждает, что именно такое заключение может стать основой для попыток переквалифицировать действия подозреваемого на менее тяжелую статью. В настоящее время адвокаты проверяют всю информацию. В случае подтверждения они потребуют расследовать коррупцию экспертов и правоохранителей.

Представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что эксперты не обращались в правоохранительные органы по этому поводу. Также не поступала подобная информация из других источников.

Если адвокат имеет информацию о давлении на экспертов со стороны стороны защиты, он должен обязательно сообщить об этом правоохранительным органам,

– подчеркнула Максимец.

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