Інформація про відсутність результатів аналізів актуальна станом на 28 червня. Варто зазначити, що біологічні зразки у судді відібрали ще 27 травня, тобто понад місяць тому. Тоді в ДБР заявляли, що результати дослідження нібито будуть за декілька днів.

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Адвокати заявляють про можливий тиск на експертів

Старший партнер адвокатського об'єднання AVER LEX Віталій Сердюк зазначив, що адвокати родини загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка звернулися до судово-медичної експертизи з листом, у якому просять пояснити, чому так довго роблять аналізи та чи є тиск.

За його словами, адвокати отримали з різних джерел інформацію про "вирішення" Тандиром питання з експертною установою – він буцімто хоче отримати висновок про відсутність алкоголю в крові на момент аварії.

Захист переконує, що саме такий висновок може стати основою для спроб перекваліфікувати дії підозрюваного на менш тяжку статтю. Наразі адвокати перевіряють усю інформацію. У разі підтвердження вони вимагатимуть розслідувати корупцію експертів та правоохоронців.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець заявила, що експерти не зверталися до правоохоронних органів з цього приводу. Також не надходила подібна інформація й з інших джерел.

Якщо адвокат має інформацію про здійснення тиску на експертів з боку сторони захисту, він має обов'язково повідомити про це правоохоронні органи,

– наголосила Максимець.

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