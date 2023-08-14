"Хулиганство" в Черном море: в МИД отреагировали на провокацию России касательно турецкого судна

Россияне заявили, что в Черном море их корабль "Василий Быков" остановил грузовое судно "Сукру Окан", направлявшееся в порт в Измаиле. В МИД назвали действия России провокационными и призвали международное сообщество отреагировать.

13 августа российское минобороны сообщило о принудительной остановке и осмотре грузового судна, шедшего под флагом Палау, в порт в Измаиле. В Украине подвергли сомнению правдивость заявлений россиян. Издание InformNapalm заявило, что вероятный "осмотр" судна уже мог состояться в территориальных водах Турции.

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Реакция МИД

В МИД Украины назвали действия России в Черном море провокационными и выразили полную поддержку Турции.

Там подчеркнули, что действия военно-морских сил России в отношении турецкого сухогруза "Сукру Окан", следовавшего в порт Измаила, являются грубым нарушением Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву и других норм международного права.

Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море,

– говорится в сообщении ведомства.

В очередной раз МИД Украины обратился к международным партнерам с призывом принять необходимые меры, которые сделали бы невозможным блокирование Россией международных маршрутов в Черном море. Также украинские дипломаты призвали обеспечить действие Черноморской инициативы, призванной предотвратить продовольственный кризис в мире.

Россияне сообщили о принудительном "осмотре" турецкого судна