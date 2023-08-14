"Хулиганство" в Черном море: в МИД отреагировали на провокацию России касательно турецкого судна
Источник:МИД Украины
Россияне заявили, что в Черном море их корабль "Василий Быков" остановил грузовое судно "Сукру Окан", направлявшееся в порт в Измаиле. В МИД назвали действия России провокационными и призвали международное сообщество отреагировать.
13 августа российское минобороны сообщило о принудительной остановке и осмотре грузового судна, шедшего под флагом Палау, в порт в Измаиле. В Украине подвергли сомнению правдивость заявлений россиян. Издание InformNapalm заявило, что вероятный "осмотр" судна уже мог состояться в территориальных водах Турции.
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Реакция МИД
В МИД Украины назвали действия России в Черном море провокационными и выразили полную поддержку Турции.
Там подчеркнули, что действия военно-морских сил России в отношении турецкого сухогруза "Сукру Окан", следовавшего в порт Измаила, являются грубым нарушением Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву и других норм международного права.
Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море,
– говорится в сообщении ведомства.
В очередной раз МИД Украины обратился к международным партнерам с призывом принять необходимые меры, которые сделали бы невозможным блокирование Россией международных маршрутов в Черном море. Также украинские дипломаты призвали обеспечить действие Черноморской инициативы, призванной предотвратить продовольственный кризис в мире.
Россияне сообщили о принудительном "осмотре" турецкого судна
- 13 августа российское минобороны сообщило, что примерно в 6:40 их корабль "Василий Быков" остановил грузовое судно "Сукру Окан", которое под флагом Палау направлялось в черноморский порт в Измаиле. Оккупанты утверждали, что капитан судна проигнорировал призыв их корабля остановиться, поэтому они открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия. Затем россияне вертолетами доставили своих военных на грузовое судно. После "осмотра" "Сукру Окан" якобы продолжило свое движение.
- В Украине сразу подвергли сомнению заявление российского минобороны, ведь этот инцидент "никем больше из официальных источников не был подтвержден". Так, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк допустила, что это вполне может быть частью информационной войны
- Заявление оккупантов фейком назвали и расследователи InformNapalm. По информации, которую изданию предоставили моряки танкера Olvia, наблюдавшие за этим событием на расстоянии, никакой остановки и осмотра корабля не было. Были только угрозы в радиоэфире. По словам экипажа танкера, судно "Сукру Окан" не подчинилось требованиям россиян и временно сменило курс в территориальные воды Турции.
- Утро 14 августа россияне обнародовали видео, на котором якобы российский вертолет Ка-29 с борта патрульного корабля "Василий Быков" забирает команду досмотра с борта какого-то судна. В издании InformNapalm уточнили, что, если "осмотр" на самом деле состоялся, это уже случилось в территориальных водах Турции. Моряки из танкера могли этого не видеть.
- Между тем, в самой Турции отметили, что знают об инциденте, связанном с кораблем, который направлялся в Румынию и подтвердили, что официальные лица расследуют его.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что оригинальность опубликованного оккупантами видео "остановки" судна вызывает сомнение.