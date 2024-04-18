Сердце остановилось в тот же день: на Сумщине после похорон сына-военного умерла его мама

Украина продолжает терять лучших дочерей и сыновей в войне, которую развязала Россия. Так, на Сумщине мать, которая узнала о смерти сына, не вынесла потери и ее сердце остановилось после чина похорон.

Трагедия произошла в селе Мануховка Новослободской общины Сумской области. Там 7 апреля прощались с Героем Владиславом Стешковым, а в тот же вечер умерла и мать защитника.

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"Как раненая птица лежала на гробу"

Владислав Стешков отдал свою жизнь, защищая Украину. Герою навсегда останется 25 лет. В ряды ВСУ Владислав присоединился в декабре 2022 года, и с тех пор служил сапером. К сожалению, во время выполнения боевого задания сработала вражеская мина и защитник погиб.

Эта трагическая весть разбила сердце матери Героя Виталины Стешковой. Односельчане рассказывают, что в день похорон женщина едва держалась, а ночью – ей стало плохо, и сердце мамы Героя остановилось.

Она очень тяжело все переносила, брат также. Они были очень морально убиты. Похороны были очень тяжелые, очень трудно было и она буквально вечером, когда приехали домой, ночью ей стало плохо, отвезли в больницу, выезжала "скорая", сердце не выдержало,

– рассказала староста села Светлана Малышева.

Бывшая учительница математики Владислава Галина Жирякова добавила, что мама Героя, будто раненая птица лежала на гробу сына и не могла его отпустить.

"Она, как раненая птица у него на гробу лежала, это был край вообще, это невероятное что-то было. Многие теряют и на виду у нас, и на глазах знакомые и близкие. Но чтобы так прям, там наверное не нитка была, там был канат, который не разорвала смерть", – добавила Галина Жирякова.

Теперь на кладбище рядом две могилы – матери и сына. У Владислава Стешкова остался младший брат, папа и бабушка.

Трагические потери Украины в войне

Вечером 15 апреля сеть всколыхнула трагическая весть – во время боевого задания погиб Павел Петриченко. Он был аэроразведчиком 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, участвовал в боях за Херсонщину и Донецкую область.

Во время штурма в Сумской области погиб командир "Нормандской бригады" – канадец с позывным "Хрульф". Он получил ранение в голову, однако продолжал борьбу и командовал подразделением. К сожалению, оно оказалось смертельным и через 10 часов военный умер.

22 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания при отходе из Авдеевки погибла снайпер Екатерина Шинкаренко. Защитнице навсегда останется 30 лет.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память!