Сердце остановилось в тот же день: на Сумщине после похорон сына-военного умерла его мама
Источник:Суспильное
Украина продолжает терять лучших дочерей и сыновей в войне, которую развязала Россия. Так, на Сумщине мать, которая узнала о смерти сына, не вынесла потери и ее сердце остановилось после чина похорон.
Трагедия произошла в селе Мануховка Новослободской общины Сумской области. Там 7 апреля прощались с Героем Владиславом Стешковым, а в тот же вечер умерла и мать защитника.
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"Как раненая птица лежала на гробу"
Владислав Стешков отдал свою жизнь, защищая Украину. Герою навсегда останется 25 лет. В ряды ВСУ Владислав присоединился в декабре 2022 года, и с тех пор служил сапером. К сожалению, во время выполнения боевого задания сработала вражеская мина и защитник погиб.
Эта трагическая весть разбила сердце матери Героя Виталины Стешковой. Односельчане рассказывают, что в день похорон женщина едва держалась, а ночью – ей стало плохо, и сердце мамы Героя остановилось.
Она очень тяжело все переносила, брат также. Они были очень морально убиты. Похороны были очень тяжелые, очень трудно было и она буквально вечером, когда приехали домой, ночью ей стало плохо, отвезли в больницу, выезжала "скорая", сердце не выдержало,
– рассказала староста села Светлана Малышева.
Бывшая учительница математики Владислава Галина Жирякова добавила, что мама Героя, будто раненая птица лежала на гробу сына и не могла его отпустить.
"Она, как раненая птица у него на гробу лежала, это был край вообще, это невероятное что-то было. Многие теряют и на виду у нас, и на глазах знакомые и близкие. Но чтобы так прям, там наверное не нитка была, там был канат, который не разорвала смерть", – добавила Галина Жирякова.
Теперь на кладбище рядом две могилы – матери и сына. У Владислава Стешкова остался младший брат, папа и бабушка.
Трагические потери Украины в войне
- Вечером 15 апреля сеть всколыхнула трагическая весть – во время боевого задания погиб Павел Петриченко. Он был аэроразведчиком 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, участвовал в боях за Херсонщину и Донецкую область.
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