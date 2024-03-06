Россия атаковала Сумы "Шахедами": в городе зафиксировали три прилета, есть пострадавшие

Российская армия вечером 5 марта и ночью 6 марта массированно атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". В результате обстрела пострадал город Сумы.

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе в Сумах зафиксировали три прилета. Россияне нанесли удары по разным частям города.

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В Сумах после атаки "Шахедами" есть прилеты

В Сумской областной военной администрации сообщили, что на местах попадания в Сумах сейчас работают все аварийно-спасательные службы.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия авиационных ударов уточняются,

– отметили в ОВА.

Представители областной военной администрации также призвали граждан быть внимательными и осторожными и во время сигнала воздушной тревоги всегда спускаться в укрытие.

Россияне массированно обстреляли Украину "Шахедами"

Воздушная тревога начала распространяться по Украине вечером 5 марта. Тогда оккупанты запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед" на востоке и юге страны.

Впоследствии тревога начала распространяться и добралась до Одесской области. В самой Одессе прозвучала серия мощных взрывов, а в части города пропал свет. В область "Шахеды" залетали несколькими группами в несколько волн.

Далее тревога добралась северных и западных областей. Почти все области нашего государства "покраснели" на карте тревог.

Взрывы также слышали в Киевской области. В Киевской областной военной администрации сообщили, что работает противовоздушная оборона по вражеским объектам.

О взрывах также писали и в Хмельницкой области. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Староконстантинова.

Стоит отметить, что начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что враг в своих последних атаках ударными беспилотными летательными аппаратами пытается маневрировать. В частности, россияне пытаются запускать беспилотники как из аннексированного Крыма, где ВСУ известны локации, так и с побережья Азовского моря и непосредственно с территории самой страны-агрессора.

Гуменюк также отметила, что использование ракет для оккупантов затруднено из-за мощного давления Сил обороны на российскую авиацию. Поэтому агрессор пытается компенсировать это именно дронами.