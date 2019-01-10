Супрун назвала нормы уровня холестерина в крови
Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта, атеросклероза.
И.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала нормы холестерина в крови, говорится в заметке в Facebook.
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Особенно важно следить за уровнем холестерина людям:
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- которым диагностировали ишемическую болезнь сердца, инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий;
- с избыточным весом;
- с хроническими воспалительными процессами (ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ);
- с диабетом или высоким давлением.
Впервые измерить уровень холестерина нужно в 9-11 лет
Холестерин может делиться на "хороший" и "плохой", но это обозначение довольно упрощенное, организму нужен баланс. Супрун отметила: человек без холестерина не может существовать.
Большинство авторитетных международных организаций рекомендуют тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет. Людям из групп риска проверять его нужно значительно чаще.
Впервые измерить уровень холестерина нужно в 9-11 лет, после чего повторять диагноз каждые пять лет. Если кто-то из родственников имел высокий уровень холестерина, то следует измерять его уровень каждые два года.
Супрун назвала нормальные показатели холестерина
1. Общий холестерина в крови
– 5 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;
– 4 ммоль/л или меньше для людей, в группе риска.
2. "Плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности)
– 3 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;
– 1,8 ммоль/л или менее для людей, в группе риска.
3. "Хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности)
– идеальный уровень – более 1 ммоль/л.
Супрун назвала нормальные показатели холестерина
С помощью калькулятора ASCVD Risk Estimator Plus можно определить общий риск сосудистых катастроф. Для расчетов необходимо иметь показатели холестерина в крови и давления, а также ответить на несколько общих вопросов.
Если у вас повышенный риск холестерина – обратитесь к врачу.
Что нужно делать, чтобы поддерживать здоровый баланс холестерина:
- следите за рационом;
- будьте физически активны;
- бросайте курить.
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