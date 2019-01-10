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      Супрун назвала нормы уровня холестерина в крови

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      Супрун назвала нормы уровня холестерина в крови
      Супрун назвала нормы уровня холестерина в крови / Фото из свободных источников

      Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта, атеросклероза.

      И.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала нормы холестерина в крови, говорится в заметке в Facebook.

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      Особенно важно следить за уровнем холестерина людям:

      1. с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
      2. которым диагностировали ишемическую болезнь сердца, инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий;
      3. с избыточным весом;
      4. с хроническими воспалительными процессами (ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ);
      5. с диабетом или высоким давлением.

      Вперше виміряти рівень холестерину потрібно у 9-11 років
      Впервые измерить уровень холестерина нужно в 9-11 лет

      Холестерин может делиться на "хороший" и "плохой", но это обозначение довольно упрощенное, организму нужен баланс. Супрун отметила: человек без холестерина не может существовать.

      Большинство авторитетных международных организаций рекомендуют тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет. Людям из групп риска проверять его нужно значительно чаще.

      Впервые измерить уровень холестерина нужно в 9-11 лет, после чего повторять диагноз каждые пять лет. Если кто-то из родственников имел высокий уровень холестерина, то следует измерять его уровень каждые два года.

      Супрун назвала нормальные показатели холестерина

      1. Общий холестерина в крови
      – 5 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;
      – 4 ммоль/л или меньше для людей, в группе риска.

      2. "Плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности)
      – 3 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;
      – 1,8 ммоль/л или менее для людей, в группе риска.

      3. "Хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности)
      – идеальный уровень – более 1 ммоль/л.

      Супрун назвала нормальні показники холестерину

      Супрун назвала нормальные показатели холестерина

      С помощью калькулятора ASCVD Risk Estimator Plus можно определить общий риск сосудистых катастроф. Для расчетов необходимо иметь показатели холестерина в крови и давления, а также ответить на несколько общих вопросов.
      Если у вас повышенный риск холестерина – обратитесь к врачу.

      Что нужно делать, чтобы поддерживать здоровый баланс холестерина:

      • следите за рационом;
      • будьте физически активны;
      • бросайте курить.
       
      Врач Ульяна Супрун
      "По данным Британского фонда сердца, статины могут снижать общий уровень холестерина более чем на 20%, ЛПНП – более чем на 30%, повышать уровень липопротеинов высокой плотности от 3% до 10%. В целом, правильное употребление статинов может уменьшить риск сердечного приступа или инсульта примерно на четверть".

       

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Ульяна Супрун Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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