Супрун назвала нормы уровня холестерина в крови

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечного приступа, ишемической болезни сердца, инсульта, атеросклероза.

И.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала нормы холестерина в крови, говорится в заметке в Facebook.

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Особенно важно следить за уровнем холестерина людям:

с сердечно-сосудистыми заболеваниями; которым диагностировали ишемическую болезнь сердца, инсульт или мини-инсульт, заболевания периферических артерий; с избыточным весом; с хроническими воспалительными процессами (ревматоидный артрит, псориаз или ВИЧ); с диабетом или высоким давлением.



Впервые измерить уровень холестерина нужно в 9-11 лет

Холестерин может делиться на "хороший" и "плохой", но это обозначение довольно упрощенное, организму нужен баланс. Супрун отметила: человек без холестерина не может существовать.

Большинство авторитетных международных организаций рекомендуют тестировать уровень холестерина взрослым каждые 4-6 лет. Людям из групп риска проверять его нужно значительно чаще.

Впервые измерить уровень холестерина нужно в 9-11 лет, после чего повторять диагноз каждые пять лет. Если кто-то из родственников имел высокий уровень холестерина, то следует измерять его уровень каждые два года.

Супрун назвала нормальные показатели холестерина

1. Общий холестерина в крови

– 5 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;

– 4 ммоль/л или меньше для людей, в группе риска.

2. "Плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности)

– 3 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;

– 1,8 ммоль/л или менее для людей, в группе риска.

3. "Хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности)

– идеальный уровень – более 1 ммоль/л.

Супрун назвала нормальные показатели холестерина

С помощью калькулятора ASCVD Risk Estimator Plus можно определить общий риск сосудистых катастроф. Для расчетов необходимо иметь показатели холестерина в крови и давления, а также ответить на несколько общих вопросов.

Если у вас повышенный риск холестерина – обратитесь к врачу.

Что нужно делать, чтобы поддерживать здоровый баланс холестерина:

следите за рационом;

будьте физически активны;

бросайте курить.

Врач Ульяна Супрун "По данным Британского фонда сердца, статины могут снижать общий уровень холестерина более чем на 20%, ЛПНП – более чем на 30%, повышать уровень липопротеинов высокой плотности от 3% до 10%. В целом, правильное употребление статинов может уменьшить риск сердечного приступа или инсульта примерно на четверть".

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