Он уже отыгранная карта: какая судьба может постичь военного преступника Суровикина
Военный преступник и один из самых эффективных российских командующих Сергей Суровикин после двух месяцев молчания получил разрешение вернуться в публичное пространство. Впрочем, вряд ли он сможет снова занять свой пост.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. Он убежден, что у Суровикина нет будущего в системе российкой армии.
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Какова судьба Суровикина
Недавно наблюдатели заметили, что данные ни Суровикина исчезли с сайта российского минобороны. Впрочем, официально об его отставке оккупационное ведомство не сообщало.
Ранее в сети ходили слухи, что одиозный генерал находился под домашним арестом или даже в СИЗО. Они были связаны с тем, что у Суровикина были хорошие отношения с Евгением Пригожиным, и он, как предполагают обозреватели, знал, что тот планирует мятеж.
24 июня Суровикин записал видео, в котором призвал ЧВК "Вагнер" не идти на обострение. Однако, по сообщению "Нью-Йорк Таймз", его могли вынудить опубликовать такое заявление российские силовые структуры.
"Если (Кремль - 24 Канал) "зачистил" Пригожина, то и Суровикина, как сообщника, может ожидать тяжелая судьба. Он уже отыграна карта, которая вряд ли когда-нибудь вернется на руководящие должности в российской армии", – убежден Гетман.
Алексей Гетьман о судьбе Суровикина: смотрите видео
Что известно о Суровикине
- К моменту полномасштабного вторжения одиозный генерал был главой военно-космических сил России. Однако уже летом, после многочисленных неудач российской армии, он начал командовать всей оккупационной группировкой.
- До этого Суровикин совершал множество военных преступлений в Сирии и Чечне, а с его "повышением" в 2022 году начались интенсивные обстрелы критической инфраструктуры Украины. Однако в начале 2023 года руководство над оккупантами взял на себя Валерий Герасимов.
- Преступника Суровикина обозреватели называли одним из наиболее эффективных руководителей в российской армии. Именно он решил создать эшелонированную линию обороны на юге Украины, которую Вооруженные Силы после крайне изнурительных боев прорвали вблизи Роботино.