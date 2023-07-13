Суровикина содержат и допрашивают в Москве, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Российского генерала Сергея Суровикини дальше удерживают и допрашивают в Москве. Вместе с ним через несколько часов после неудачного мятежа Пригожина задержали еще несколько высокопоставленных российских военных.
Знакомые с ситуацией источники заявили, что Суровикина и нескольких других задержала служба внутренней безопасности России. Следует заметить, что вместо главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, Герасимову докладывал начальник штаба воздушно-космических сил России Виктор Афзалов.
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Где находится Суровикин
Источники сообщили, что Суровикина содержат и допрашивают в Москве, однако обвинения ему не предъявлены. Один собеседник издания заявил, что российский генерал знал о планах вагнеровцев, однако не был причастен к мятежу Пригожина.
Кроме генерала, в России для допроса задержали по меньшей мере 13 старших офицеров. Некоторых впоследствии отпустили, однако почти 15 – отстранили от службы или уволили.
Эти задержания направлены на очищение рядов тех, кому, как считают, больше нельзя доверять,
– заявил источник.
Также издание отметило, что Суровикин не находился в следственном изоляторе, однако проходил неоднократные допросы. Поскольку следствие выяснило, какую роль он сыграл в восстании Пригожина. Его отпустят, если Владимир Путин решит, как справиться с последствиями мятежа.
По данным издания, кроме Суровикина, задержали и отпустили:
- его заместителя – генерал-полковника Андрея Юдина;
- заместителя начальника военной разведки – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
Юдин и Алексеев находятся под наблюдением, их передвижения ограничили. Также задержали бывшего генерал-полковника Михаила Мизинцева – ранее он был заместителем министра обороны, однако в апреле присоединился к вагнеровцам.
Последние новости о Суровикине
- Последний раз на публике Суровикина видели 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он вместе с первым заместителем начальника ГРУ генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым призвал вагнеровцев остановиться и не участвовать в мятеже Пригожина.
- После этого обращения Сергея Суровикина не видели. 12 июля СМИ писали, что он находится в изоляторе и не выходит на связь с близкими более двух недель.
- Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал, что Суровикин находится в таком состоянии, что его долго не покажут. В частности, его допрашивают и российские спецслужбы могли с ним так поработать, что он сейчас находится в ужасном состоянии.