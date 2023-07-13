Суровикина содержат и допрашивают в Москве, – WSJ

Российского генерала Сергея Суровикини дальше удерживают и допрашивают в Москве. Вместе с ним через несколько часов после неудачного мятежа Пригожина задержали еще несколько высокопоставленных российских военных.

Знакомые с ситуацией источники заявили, что Суровикина и нескольких других задержала служба внутренней безопасности России. Следует заметить, что вместо главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, Герасимову докладывал начальник штаба воздушно-космических сил России Виктор Афзалов.

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Где находится Суровикин

Источники сообщили, что Суровикина содержат и допрашивают в Москве, однако обвинения ему не предъявлены. Один собеседник издания заявил, что российский генерал знал о планах вагнеровцев, однако не был причастен к мятежу Пригожина.

Кроме генерала, в России для допроса задержали по меньшей мере 13 старших офицеров. Некоторых впоследствии отпустили, однако почти 15 – отстранили от службы или уволили.

Эти задержания направлены на очищение рядов тех, кому, как считают, больше нельзя доверять,

– заявил источник.

Также издание отметило, что Суровикин не находился в следственном изоляторе, однако проходил неоднократные допросы. Поскольку следствие выяснило, какую роль он сыграл в восстании Пригожина. Его отпустят, если Владимир Путин решит, как справиться с последствиями мятежа.

По данным издания, кроме Суровикина, задержали и отпустили:

его заместителя – генерал-полковника Андрея Юдина;

заместителя начальника военной разведки – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Юдин и Алексеев находятся под наблюдением, их передвижения ограничили. Также задержали бывшего генерал-полковника Михаила Мизинцева – ранее он был заместителем министра обороны, однако в апреле присоединился к вагнеровцам.

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