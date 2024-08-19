Существует угроза пусков: мониторы зафиксировали передислокацию Ту-95 с "Оленьей"
Утром 19 августа мониторинговые паблики зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сообщается, что существует угроза пусков.
В случае объявления воздушной тревоги призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь здоровье и жизнь.
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Взлет Ту-95МС с "Оленьи"
Мониторы зафиксировали передислокацию четырех Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на аэродром "Энгельс".
Существует вероятность фактических или имитационных пусков крылатых ракет из района Саратовской области,
– пишут паблики.
Приближение к Саратовской области от 12:50.
Отметим, что днем ранее фиксировалась передислокация Ту-95МС с "Энгельса" и "Оленя" – то есть наоборот. Пусков ракет тогда зафиксировано не было.
Важно! Оперативно следите за воздушными тревогами и пусками ракет в нашем телеграм-канале.Напомним, что Ту-95МС являются носителями крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Такой тип вооружения является основным в массированных ракетных ударах по территории Украины.