"Утечка" секретных документов в США могла произойти за пределами Пентагона, – Fox News
Источник утечки секретных документов американской разведки может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Это значительно сужает количество подозреваемых.
Об этом говорится в материале Fox News. По их данным, большинство опубликованных в сети материалов являются закрытыми докладами Пентагона, которые посылаются в электронном виде на специальные защищенные планшеты.
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Это сужает количество подозреваемых
Получателями являются около пяти тысяч человек. При этом человек или группа людей, которые это сделали, могут быть причастны к ЦРУ или АНБ, поскольку часть опубликованных документов США готовили их ведомства, а они не включаются в закрытые доклады Минобороны США.
К этой разведывательной информации нелегко получить доступ сотрудникам Пентагона, и, вероятно, утечка могла произойти за пределами Пентагона. Эта разведывательная информация также может находиться в Центральном разведывательном управлении и Агентстве национальной безопасности,
– говорится в сообщении.
Именно поэтому, по информации журналистов, виновные в публикации секретных документов США могут являться частью одной из разведывательных организаций, что следует выяснить в ходе расследования.
"Слив" документов Пентагона: главное
- 10 апреля во время брифинга помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что в результате "слива документов" была обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация. Пентагон заявил, что это очень серьезный риск национальной безопасности страны.
- Также в Белом доме заявили, что некоторые из документов однозначно являются поддельными.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что эта информация является никаким не "сливом" или "утечкой", а блефом российской разведки. Он убежден, что так оккупанты пытаются сорвать контрнаступательные операции ВСУ.
- 7 апреля Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего приоритетной была тема предотвращения "утечки" информации о планах ВСУ.
- Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов считает, что "слив документов" о контрнаступлении ВСУ может быть враждебным ИПСО. Все для того, чтобы помешать контрнаступлению и сорвать поставки помощи от Запада.