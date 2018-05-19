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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: какие звездные гости посетили церемонию венчания

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty images

Принц Гарри официально обручился с американской актрисой Меган Маркл. В Виндзорском замке завершилась свадебная церемония. Молодожены обменялись кольцами и поклялись в любви и верности. За церемонией следили миллионы людей во всем мире, а известные звезды имели честь быть очевидцами королевской свадьбы.

Как известно, к алтарю невесту вел отец Гарри – принц Чарльз. Самого же жениха сопровождал его брат Уильям. Почитаемые члены королевской семьи – королева Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла, Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой – прибыли предпоследними на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Представители монархии продемонстрировали изысканные наряды и сдержанные эмоции.

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А вот гости церемонии венчания не стеснялись демонстрировать восторг от события. В общем на свадьбу принц Гарри и Меган Маркл пригласили почти 3 тысячи человек, среди которых – известные звезды и британские чиновники. В церкви Святого Георгия не все имели возможность поместиться, по-этому почетные гости вмостились на церковных скамьях и наблюдали за роскошной церемонией венчания.

Среди знаменитостей, которые побывали на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, в частности, были певец Элтон Джон, чета Бэкхемов, актер Джордж Клуни с женой Амаль, телеведущая Опра Уинфри. Пришли и бывшие девушки принца Гарри – Челси Дэйви и Крессида Бонас.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Очаровательная Амаль Клуни в сопровождении звездного супруга Джорджа
Футболист Дэвид Бекхэм с роскошной женой Викторией
Актер Патрик Дж. Адамс – "муж" Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры"
Телеведущая Опра Уинфри

Теннисистка Серена Уильямс с мужем
Телеведущий Джеймс Корден


Актер Рик Гоффман


Актриса Джина Торрес


Пиппа Миддлтон с мужем

А вот среди родственников Меган Маркл на ее свадьбу приехала только мать. Остальные же отказались разделить с ней этот момент из-за скандалов в семье.


Мама Меган Маркл – Дориа Редлан

Отметим, что после свадьбы молодожены получат статус герцога и герцогини Сассекских.

Теги: Голливуд Кино LifeStyle Королівська сім'я Королевская свадьба Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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