Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: какие звездные гости посетили церемонию венчания
Принц Гарри официально обручился с американской актрисой Меган Маркл. В Виндзорском замке завершилась свадебная церемония. Молодожены обменялись кольцами и поклялись в любви и верности. За церемонией следили миллионы людей во всем мире, а известные звезды имели честь быть очевидцами королевской свадьбы.
Как известно, к алтарю невесту вел отец Гарри – принц Чарльз. Самого же жениха сопровождал его брат Уильям. Почитаемые члены королевской семьи – королева Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла, Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой – прибыли предпоследними на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Представители монархии продемонстрировали изысканные наряды и сдержанные эмоции.
Читайте также: Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии
А вот гости церемонии венчания не стеснялись демонстрировать восторг от события. В общем на свадьбу принц Гарри и Меган Маркл пригласили почти 3 тысячи человек, среди которых – известные звезды и британские чиновники. В церкви Святого Георгия не все имели возможность поместиться, по-этому почетные гости вмостились на церковных скамьях и наблюдали за роскошной церемонией венчания.
Среди знаменитостей, которые побывали на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, в частности, были певец Элтон Джон, чета Бэкхемов, актер Джордж Клуни с женой Амаль, телеведущая Опра Уинфри. Пришли и бывшие девушки принца Гарри – Челси Дэйви и Крессида Бонас.
Очаровательная Амаль Клуни в сопровождении звездного супруга Джорджа
Футболист Дэвид Бекхэм с роскошной женой Викторией
Актер Патрик Дж. Адамс – "муж" Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры"
Телеведущая Опра Уинфри
Теннисистка Серена Уильямс с мужем
Телеведущий Джеймс Корден
Актер Рик Гоффман
Актриса Джина Торрес
Пиппа Миддлтон с мужем
А вот среди родственников Меган Маркл на ее свадьбу приехала только мать. Остальные же отказались разделить с ней этот момент из-за скандалов в семье.
Мама Меган Маркл – Дориа Редлан
Отметим, что после свадьбы молодожены получат статус герцога и герцогини Сассекских.
Выбор редакции
-
Россия запретила жителям оккупированного Донбасса въезд на свою территорию в период ЧМ-2018сегодня , 16:51
-
Сломанная челюсть, сотрясение мозга и поврежденные зубы: в Полтаве избили журналиста: фотосегодня , 15:45
-
Американские военные самолеты изменили маршрут из-за угроз КНДР, – СМИсегодня , 15:08