Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: какие звездные гости посетили церемонию венчания

Принц Гарри официально обручился с американской актрисой Меган Маркл. В Виндзорском замке завершилась свадебная церемония. Молодожены обменялись кольцами и поклялись в любви и верности. За церемонией следили миллионы людей во всем мире, а известные звезды имели честь быть очевидцами королевской свадьбы.

Как известно, к алтарю невесту вел отец Гарри – принц Чарльз. Самого же жениха сопровождал его брат Уильям. Почитаемые члены королевской семьи – королева Елизавета II и принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла, Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой – прибыли предпоследними на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Представители монархии продемонстрировали изысканные наряды и сдержанные эмоции.

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А вот гости церемонии венчания не стеснялись демонстрировать восторг от события. В общем на свадьбу принц Гарри и Меган Маркл пригласили почти 3 тысячи человек, среди которых – известные звезды и британские чиновники. В церкви Святого Георгия не все имели возможность поместиться, по-этому почетные гости вмостились на церковных скамьях и наблюдали за роскошной церемонией венчания.

Среди знаменитостей, которые побывали на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, в частности, были певец Элтон Джон, чета Бэкхемов, актер Джордж Клуни с женой Амаль, телеведущая Опра Уинфри. Пришли и бывшие девушки принца Гарри – Челси Дэйви и Крессида Бонас.



Очаровательная Амаль Клуни в сопровождении звездного супруга Джорджа

Футболист Дэвид Бекхэм с роскошной женой Викторией

Актер Патрик Дж. Адамс – "муж" Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры"

Телеведущая Опра Уинфри



Теннисистка Серена Уильямс с мужем

Телеведущий Джеймс Корден



Актер Рик Гоффман



Актриса Джина Торрес



Пиппа Миддлтон с мужем

А вот среди родственников Меган Маркл на ее свадьбу приехала только мать. Остальные же отказались разделить с ней этот момент из-за скандалов в семье.



Мама Меган Маркл – Дориа Редлан

Отметим, что после свадьбы молодожены получат статус герцога и герцогини Сассекских.