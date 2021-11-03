"Свежая фейк-кампания": в России отрицают стягивание войск к украинской границе

3 ноября 2021 , 18:00
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Источник:

24 канал

В СМИ несколько дней распространялась информация, что Россия активизировала скопление своих войск у границы с Украиной. Москва заявила, что соответствующие утверждения являются ложными.

Там считают, что распространение соответствующей информации является якобы фейком. Об этом, как говорится в российских изданиях, заявила представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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По ее словам, Москва обратила внимание "информационный залп", который распространяли в частности американские медиа.

Это не был один фейк, это целая свежая фейк – кампания в американских СМИ,
– сказала Захарова.

Ранее публикации медиа США также прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, качество статей "даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания".

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О чем говорится

  • Журналисты The Washington Post опубликовали материалы, в которых отметили, что Россия вновь наращивает свои войска у границ Украины.
  • По состоянию на 1 ноября разведка не зафиксировала стягивание оккупационных войск. Там отметили, что это элемент специальных информационно-психологических действий.
  • Уже 2 ноября издание Politico показало фотографии, которые сделали с помощью спутника. Фотографии свидетельствуют о скоплении бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что заявления о российских войсках – это сознательная дезинформация.
  • Главное управление разведки Министерства обороны отметило, что сил государства-агрессора не стало больше.
  • В то же время по мнению экспертов, Украина должна быть постоянно готовой к эскалации ситуации на востоке.
Автор: Анастасія Мигидюк