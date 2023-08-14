Оккупанты бросили в окопы священника РПЦ: он дезертировал и жалуется на российское командование

Российский священник захотел поучаствовать в войне России против Украины. Но после того, как представитель РПЦ оказался на фронте, он сразу решил дезертировать.

Протоиерей РПЦ по имени Сергей рассказал, что попросил приехать в российский отряд БАРС-6, ведь он якобы "потомственный казак", пишет 24 Канал. Он признался, что был отправлен на оккупированную Луганщину по благословению своего церковного руководства.

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Священник РПЦ очень хотел на фронт, но столкнулся с русскими реалиями

Представитель РПЦ оказался на Белогоровском направлении. По словам Сергея, он сам захотел поехать на передовую, однако не ожидал, что к нему будут относиться как к солдату.

В то же время, он посетовал, что российские военные на временно оккупированной территории Луганщины посадили его в окоп с автоматом. Как только он оказался в окопе, то внезапно якобы заболел.

Попал я, мечта моя сбылась. Но приехав туда, встретился с командиром... он сказал, что: "Священники не нужны! Нам здесь нужны стрелки". Дали мне автомат и усадили меня в окоп. У меня была температура 39... Ну, жарко было. Броник снимешь – и, пожалуй, продуло,

– жалуется Сергей.

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После трех дней на фронте его отвезли в больницу на неделю. Он поплакался, что у него возникли осложнения на сердце, однако его не долечили и снова бросили в окоп.

"Они меня снова в окопы! Ну я, конечно же, поехал домой подлечиться", – сказал Сергей, намекнув на то, что он дезертировал.

Священник рассказал, что у других российских солдат ситуация не лучше. Оккупанты оказались в изоляции, поскольку их никуда не выпускают и даже не позволяют позвонить домой.

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