Своими ракетными атаками Россия не помешала Западу поставлять в Украину оружие, – Пентагон

Российские оккупанты направляют свои ракеты в критически важные объекты инфраструктуры, в частности, на Западе Украины. Вероятно, они пытаются помешать поставкам оружия от партнеров. Однако все попытки захватчиков напрасны.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что оккупанты хотят подорвать возможности Украины возобновлять свои силы.

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Западное оружие поступает в Украину

Кирби отметил, что российские оккупанты пытались поразить то, что, по мнению Пентагона, является критически важными инфраструктурными целями на Западе Украины. В частности, захватчики обстреливали объекты электроснабжения, транспортные узлы.

"Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил. Обе стороны полагаются на железную дорогу для перемещения оружия и военных", – добавил спикер Пентагона.

Он заверил, что США сохраняют все возможности для поставок военной помощи, несмотря на обстрелы россиян. В частности, в Украину поступают системы вооружений.

Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев,

– подчеркнул Кирби.

Он подытожил, что у Соединенных Штатов и других западных стран есть много путей для транспортировки необходимой помощи в Украину.

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