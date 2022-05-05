Своими ракетными атаками Россия не помешала Западу поставлять в Украину оружие, – Пентагон
Источник:Минобороны США
Российские оккупанты направляют свои ракеты в критически важные объекты инфраструктуры, в частности, на Западе Украины. Вероятно, они пытаются помешать поставкам оружия от партнеров. Однако все попытки захватчиков напрасны.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что оккупанты хотят подорвать возможности Украины возобновлять свои силы.
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Западное оружие поступает в Украину
Кирби отметил, что российские оккупанты пытались поразить то, что, по мнению Пентагона, является критически важными инфраструктурными целями на Западе Украины. В частности, захватчики обстреливали объекты электроснабжения, транспортные узлы.
"Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил. Обе стороны полагаются на железную дорогу для перемещения оружия и военных", – добавил спикер Пентагона.
Он заверил, что США сохраняют все возможности для поставок военной помощи, несмотря на обстрелы россиян. В частности, в Украину поступают системы вооружений.
Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев,
– подчеркнул Кирби.
Он подытожил, что у Соединенных Штатов и других западных стран есть много путей для транспортировки необходимой помощи в Украину.
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Кратко об обстрелах украинских городов
- Вечером 3 мая почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
- В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что оккупанты запустили не менее 18 ракет из бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. Вероятно, они находились в Каспийском регионе.
- В нескольких областях обстрелы повредили железнодорожную инфраструктуру. В общей сложности захватчики ударили по 6 железнодорожным станциям. В частности, в Каменском на Днепропетровщине полностью разрушилась железная дорога.
- Спустя примерно полтора часа после объявления тревоги во Львове также начались взрывы. Информацию об этом сразу же подтвердили мэр Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
- Мэр рассказал, что в нескольких районах города начались перебои со светом. Вражеские ракеты повредили 3 электроподстанции.
- Также без электричества остались 2 помповые подстанции, поэтому в части города исчезло водоснабжение. Его будут восстанавливать через альтернативные источники энергии.
- Из-за обстрела Львова Укрзализныця задержала ряд поездов на подъезде к городу и отменила рейсы 5 пригородных поездов.
- Кроме того, на следующий день взрывы прогремели в центре Днепра и Черкассах. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты запустили по городу 2 ракеты, но одну из них обезвредили в воздухе.
- В "Укрзализныце" рассказали, что вражеская ракета уничтожила в Днепре их объект инфраструктуры. Поэтому в регионе временно остановилось движение поездов.
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