Стопроцентное поражение цели: Рассвет объяснил, как будут работать дроны-камикадзе от США

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине дроны-камикадзе Switchblade 600. Это достаточно дорогие и мощные беспилотники. Украине могут предоставить модернизированные БПЛА.

Ранее в Украине были БПЛА Switchblade 300, но у них были определенные недостатки. Полковник запаса ВСУ, лётчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, при каком условии осовремененные дроны могут изменить ситуацию на фронте

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Важнейшим является количество

Беспилотники могут казаться не тем оружием, которое способно как-то существенно изменить ход событий на поле боя. В то же время при одном условии дроны-камикадзе могут дать немалое преимущество.

Все зависит от количества. Если их дадут достаточное количество, то оно может быть и "геймченджером". Дальность действия этого дрона до 40 километров, при чем он может "висеть" еще почти пол часа и выполнять боевые задания,

– отметил Роман Свитан.

Американские дроны уже модернизированы под противодействие радиоэлектронной борьбы противника. То есть, их практически невозможно посадить или отключить управление ими.

Заметим, что раньше у Украины были дроны Switchblade 300. С ними наблюдались проблемы как раз с РЭБ врага. Новые дроны-камикадзе уже не должны испытывать этих проблем из-за изменений в системе управления.

Роман Свитан об американских дронах Switchblade 600: смотреть видео

"Единственное, каждый дрон дорог. Он стоит тысячи долларов – 3 – 6 тысяч в зависимости от номенклатуры и модификации. Повторюсь о количестве. Если это будет хотя бы до тысячи дронов, то они могут изменить ситуацию, даже немного заменить авиацию и артиллерию", – подчеркнул Свитан.

Операторов для дронов в Украине достаточно. Сам дрон быстро запускается: буквально через десять минут он готов к работе и летит на 40 километров. Можно сказать, что поражение заданных целей является стопроцентным.

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