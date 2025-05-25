Сын Богуслаева, владельцы PIN-UP и не только: Зеленский ввел новые санкции
Владимир Зеленский 25 мая ввел в действие новые санкции, которые накануне принял СНБО. Под ограничения попали сын Богуслаева, владельцы PIN-UP и не только.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.
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Против кого ввел санкции СНБО
На сайте президента Украины появился указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении ряда украинских и российских лиц.
Под торгово-экономические ограничения попали:
- Александр Богуслаев – сын экс-президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева;
- Игорь Мосийчук – украинский политик и блогер;
- Ростислав Шапошников – глава общественной организации "Дорожный контроль";
- Ахмед Дудаев – помощник чеченского главы Рамзана Кадырова;
- Сергей Лалакин – главарь российской криминальной группировки (Подольск);
- Сергей Михайлов – главарь российской криминальной группировки (Солнцево);
- Геннадий Петров – главарь Тамбовской организованной преступной группировки в России.
Кроме того, были введены санкции против владельцев казино PIN-UP. Речь идет о гражданах страны-агрессора Дмитрия Пунина, Ивана Банникова и Александра Матяшова.