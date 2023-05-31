Папа приехал на день рождения к сыну с передовой: эмоциональное видео

У украинских защитников и защитниц, к сожалению, не часто есть возможность увидеть своих детей и любимых. Собственно, в сети опубликовали трогательное видео, на котором виден приехавший к маленькому сынишке в день его рождения боец ВСУ.

Идут уже 462 сутки русско-украинской войны, однако нет сомнений в том, что мы ее победим. В частности, в США все активнее говорят о контрнаступлении, что вот-вот начнется в эти дни. В то же время нельзя не замечать на фоне масштабных событий истории обычных людей, что умиляют до глубины сердца.

Смотрите также Сплошное унижение: почему Путин теряет влияние на своих бывших сателлитов и союзников

Без слез смотреть тяжело

Во вторник, 30 мая, пользовательница TokTok с именем Татьяна опубликовала ролик, очевидно, со своим мужем, которого встречает их общий сын. Из подписи понятно, что он украинский защитник и на короткий промежуток времени приехал домой в гости, ведь у его ребенка день рождения.

Лучший подарок на день рождения. Папа приехал на один день с передовой,

– указано на ролике.

Кроме того, отметим, что это щемящее видео набрало около 50 тысяч просмотров и разлетелось по сети.

Люди в комментариях писали, что не могут смотреть без слез на эти кадры: "У нас тоже такая радость. Были слезы радости", – констатировала одна женщина.

Как сын встречал отца с передовой в день своего рождения: милое видео из соцсетей

Дети не должны знать, что такое война