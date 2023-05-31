Папа приехал на день рождения к сыну с передовой: эмоциональное видео
Источник:пользователь TikTok Татьяна
У украинских защитников и защитниц, к сожалению, не часто есть возможность увидеть своих детей и любимых. Собственно, в сети опубликовали трогательное видео, на котором виден приехавший к маленькому сынишке в день его рождения боец ВСУ.
Идут уже 462 сутки русско-украинской войны, однако нет сомнений в том, что мы ее победим. В частности, в США все активнее говорят о контрнаступлении, что вот-вот начнется в эти дни. В то же время нельзя не замечать на фоне масштабных событий истории обычных людей, что умиляют до глубины сердца.
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Без слез смотреть тяжело
Во вторник, 30 мая, пользовательница TokTok с именем Татьяна опубликовала ролик, очевидно, со своим мужем, которого встречает их общий сын. Из подписи понятно, что он украинский защитник и на короткий промежуток времени приехал домой в гости, ведь у его ребенка день рождения.
Лучший подарок на день рождения. Папа приехал на один день с передовой,
– указано на ролике.
Кроме того, отметим, что это щемящее видео набрало около 50 тысяч просмотров и разлетелось по сети.
Люди в комментариях писали, что не могут смотреть без слез на эти кадры: "У нас тоже такая радость. Были слезы радости", – констатировала одна женщина.
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Дети не должны знать, что такое война
- Не так давно сетью распространялось другое видео, на котором видна девочка, поздравляющая Киев с днем рождения и желающая ему мирного без ракет. Собственно, российские оккупанты в ночь в тот день запустили по столице десятки ракет.
- Благодаря врагу, украинские дети знают, что такое война. Кстати, совсем скоро будет 4 июня, а это – День памяти детей, погибших от агрессии России. Ввели его в прошлом, 2022 году.
- Важно всегда помнить о маленьких мальчиках и девочках, что гибнут, получают травмы и теряют детство в результате войны, которую развязало вражеское государство. Собственно, то, что делает Россия, можно и нужно называть геноцидом.