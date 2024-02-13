Война переходит в новую стадию, – Сырский объяснил, что имеет в виду
Источник:ZDF
Александр Сырский пообщался с немецкими журналистами. Он объяснил особенности российско-украинской войны.
Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF. Это произошло еще до его назначения на должность Главнокомандующего ВСУ.
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Почему войны переходит в новую стадию
Новый Главнокомандующий ВСУ заявил, что роль дронов в российско-украинской войне постоянно увеличивается. По его словам, и Украина, и Россия все чаще применяют БПЛА.
Сырский привел пример. Если раньше командир мог увидеть какую-то ограниченную часть поля боя из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит всю картину боевых действий и даже гораздо больше с помощью беспилотников. Дроны фактически перемещаются по всей полосе боевых действий.
Эта война значительно повышает значение технологического прогресса в Вооруженных Силах и в самом процессе вооруженной борьбы... То есть война переходит в новую стадию,
– отметил он.
Сырский дал понять, что для ВСУ использование наземных роботизированных платформ и модулей, которые управляются дистанционно, уже не является чем-то новым. Они дают возможность беречь жизнь украинских защитников.
Что еще сказал Сырский в интервью
- Главнокомандующий ВСУ во время разговора с немецкими журналистами отметил, что продолжительность российско-украинской войны будет зависеть от помощи западных партнеров нашему государству. Кроме этого перспектива окончания боевых действий будет зависеть от эффективности действий самих украинцев.
- Сырский также признался, что осознал долговременность войны еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Он в 2014 году понял, что противостояние российской оккупационной армии может занять много времени.
- Еще во время интервью Главком заявил, что Украина должна выйти на свои границы 1991 года. Только так можно завершить войну с Россией, потому что альтернативы нет.