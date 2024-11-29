Сырский побывал на передовой и заявил об усилении подразделений резервами
Главнокомандующий ВСУ посетил Донецкую область. Он принял новые решения относительно резервов армии.
Сырский показал, что продолжает работать с военными подразделениями в Донецкой области, в частности на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Александра Сырского.
Смотрите также Сырский поручил провести совещание с главами ОГА по поставкам дронов
Что известно о визите Сырского
Целью визитов было непосредственное общение с командирами на передовой для решения насущных вопросов и оказания необходимой помощи.
По итогам этих мероприятий принято решение об усилении подразделений, включая резервы, боеприпасы, вооружение и технику.
Как главнокомандующий ВСУ посетил подразделения Донецкой области: смотрите фото Александра Сырского
Как отметил главнокомандующий, благодаря стойкости и отваге украинских защитников, которые активно сдерживают врага, удалось не только удержать позиции, но и нанести серьезные потери российским войскам в технике и живой силе.
Александр Сырский: последние новости
- В Украине в воинских частях будут созданы подразделения рекрутинга для улучшения вербовки добровольцев.
- Оптимизация нагрузки между подразделениями позволила снизить потребность в мобилизации резервистов, отметил Главнокомандующий ВСУ.
- Недавно он провел встречу с волонтерами, в частности с Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым, для обсуждения важных вопросов, таких как технологические инновации и консолидация общества.