Началась интенсивная работа, враг почувствует, – Евлаш о поездке Сырского на фронт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, которые находятся на Авдеевском и Купянском направлениях. По результатам поездки принят ряд решений.

Но этот визит негативно повлияет на врага. Об этом 24 Каналу заявил спикер ОСГВ "Хортица", капитан ВСУ Илья Евлаш, отметив, что Сырский очень хорошо знает ситуацию. К слову, Главнокомандующий ВСУ посетил фронт вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.

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"Уже началась интенсивная работа. Главнокомандующий приехал на участок фронта, где он и раньше был командующим ОСГВ. Этот визит положительно повлияет на Вооруженные Силы Украины, Силы обороны и негативно почувствуется противником", – сказал Евлаш.

Потери врага

Сейчас интенсивность боевых действий очень сильно повысилась. Говорится, в частности, о Лиманско-Купянском направлении. Там враг продолжает подтягивать свои мощности и резервы. Однако украинские защитники на этом направлении наносят россиянам колоссальные потери.

"Множество различной техники за минувшие сутки (13 февраля – 24 Канал) "нащелкали" наши защитники. 224 оккупанта – личный состав был убит и ранен. 128 единиц вооружения и военной техники, среди которых 78 различных типов беспилотных летательных аппаратов", – рассказал спикер ОСГВ "Хортица".

В частности, враг потерял танки, боевые машины пехоты, пушки и минометы. Кроме того, украинские военные уничтожили ряд российских установок радиоэлектронной борьбы, которые захватчики использовали в окопах. Не стало у россиян и станций видеонаблюдения. Также оккупанты потеряли установку ПВО – "Стрелу-10". Она работала по украинским БПЛА и не давала их эффективно применять.

Более того, в воздух взлетели 3 вражеских склада с боеприпасами и еще 17 укрытий. Там россияне прятали личный состав и снаряды. Не стало у захватчиков и 12 автомобилей.

Очень эффективно отработали наши ребята. Но это и свидетельствует о том, что враг сейчас активизировал использование тяжелой техники и прибегает к усилению своих действий вдоль всей линии соприкосновения на Лимано-Купянском направлении,

– добавил капитан ВСУ.

Сырский и Умеров посетили фронт